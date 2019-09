La famille de Joe Fafard touchée de l’hommage rendu par la brasserie Bushwakker

« C’est une place de musique, de poésie, ce n’est pas juste une brasserie. Et c’est le fait que ce soit vraiment local qui me touche beaucoup. Quand ils m’ont approchée, j’étais très contente. Je le sais, que Joe aurait aimé ça aussi », confie la veuve de l'artiste, Alyce Hamon.

Le sculpteur fransaskois Joe Fafard dans son atelier, à Lumsden, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

En plus d’avoir créé le logo de la brasserie Bushwakker, Joe Fafard en était également un fidèle client depuis des années.

« Moi et Joe, on y allait souvent. C’était comme notre taverne, notre brasserie », se rappelle Alyce Hamon.

C’est au printemps que le gérant du Bushwakker, Grant Frew, a contacté la famille pour proposer de créer une bière spéciale à l’image de Joe Fafard. Dès lors, tout le monde a mis la main à la pâte.

Alyce Hamon (à droite), son fils Julien (à gauche) et Doreen Bradshaw (au fond) en plein travail avec les ruches d'abeilles. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

« Je suis apicultrice depuis huit ans, alors j’ai pris de mon miel. [...] On a pensé à quelques différentes plantes, mais on a surtout pensé aux pissenlits que Joe aimait beaucoup. Il aimait les salades de pissenlits, il aimait les pissenlits, surtout au début du printemps. Alors ma fille, Solenne, et son chum, Nolan, ont ramassé des feuilles de pissenlits. On les a lavées et séchées. Alors je dirais qu’il y a à peu près 5 livres de pissenlits et 10 livres de miel », explique Mme Hamon.

Elle sera présente lors du dévoilement de la boisson, vendredi, à 17 h 30, à la brasserie Bushwakker, tout comme plusieurs membres de sa famille dont ses deux enfants, Solenne et Julien, ainsi que les trois enfants de Joe Fafard, issus de son premier mariage, Gina, Misha et Joel.

On rend hommage à Joe, mais Joe était impliqué et très présent dans la brasserie. Alors c’est très touchant pour moi d’avoir cet honneur. Et c’est vraiment un honneur que Bushwakker nous fait. Alyce Hamon, épouse de Joe Fafard

La bière sera dévoilée lors de la soirée First Firkin Friday, qui se tient le premier vendredi de chaque mois à la brasserie réginoise, située sur l’avenue Dewdney, à proximité de la rue Cornwall.