Un mécanicien de Lévis classé deuxième meilleur au monde

Je ne croyais pas en ressortir avec une médaille , laisse tomber le mécanicien formé au Centre de formation en mécanique de véhicules lourds de Lévis.

Pour se mériter cet honneur dans cette prestigieuse compétition qui se déroule tous les deux ans, il n'a pas ménagé les efforts au cours des dernières années.

J'ai mis beaucoup d'entrainement j'ai passé beaucoup d'heures. J'ai lâché mon emploi pour m’entraîner. Je voulais gagner. Il faut avoir la motivation de gagner. Je ne compétitionne pas pour participer, mais bien pour gagner , fait valoir Jack Dupuis.

Jack Depuis, à la cérémonie de remise des médailles en Russie Photo : Worldskills Kazan 2019

Valoriser le métier

Le député conservateur de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis a souligné les succès du jeune qui pourraient, selon lui, aider à valoriser la profession.

Alors qu'on assiste à une pénurie de main-d'oeuvre malheureusement on voit une baisse d'achalandage dans école de formation professionnelle , note le député.

C’est aussi le message que voulait lancer Jack Dupuis, lors de la cérémonie en son honneur au centre de formation de Lévis.