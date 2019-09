Santé, francophonie et emplois au menu des promesses de campagne

Les progressistes-conservateurs réitèrent leur promesse de créer un sommet de l’emploi s'ils sont réélus, et le Nouveau Parti démocratique promet de « réparer » le système de santé s'il est porté au pouvoir. Le Parti vert annonce quant à lui vouloir consacrer 10 % du budget de la santé pour les services en santé mentale et dépendances, et les libéraux proposent un plan pour la francophonie dans la province.