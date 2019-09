Rivière-Seine met en place un programme d'intégration pour les nouveaux arrivants

Pour la coordonnatrice à l’Accueil francophone du Réseau en Immigration francophone du Manitoba, Salwa Meddri, la mise en place de services pour aiguiller les nouveaux arrivants dans les secteurs ruraux est une priorité.

Elle aimerait également organiser des services de Connexion communautaire avec le comité culturel de chaque municipalité. Le but : permettre une interaction entre nouveaux francophones et résidents de plus longue date.

On veut que ce ne soit pas juste un nouvel arrivant qui vive cloisonné, mais qu’il ait des opportunités de s’impliquer dans la communauté et de s’épanouir , dit Salwa Meddri.

Le Réseau de l’immigration francophone aimerait également que des cours de langue soient donnés : des ateliers d’alphabétisation ou des cours de perfectionnement, selon le profil des nouveaux arrivants, en français et en anglais.

En mars dernier, la communauté de la région de la Rivière-Seine a reçu le statut de communauté francophone accueillante.

De 2020 à 2023, les 14 communautés qui ont obtenu ce statut se partageront un financement de 12,6 millions de dollars pour attirer des francophones en dehors des centres urbains.

Avant le 30 septembre, chacune d’entre elles doit présenter un plan d’action exposant les activités et les services qu’elles voudraient mettre en place.

Ottawa se chargera ensuite de leur attribuer du financement, dont le montant dépendra du programme proposé.