Passage de Dorian sur la Côte-Nord : appels à la prudence

L’ouragan Dorian devrait toucher particulièrement la Basse-Côte-Nord. Environnement Canada prévoit que l’ouragan devrait toucher terre samedi et atteindre la Basse-Côte-Nord, tôt dimanche matin.

L’ouragan amène avec lui de fortes pluies et des rafales qui pourraient atteindre plus de 140 km/heure. Selon Environnement Canada, des vagues de quatre à sept mètres pourraient frapper les côtes faisant face au nord du golfe du Saint-Laurent.

Le maire de Blanc-Sablon, Randy Jones, demande à ses citoyens d’être extrêmement prudents et de limiter leurs déplacements. Il recommande de plus aux résidents de ranger tous les objets que le vent pourrait soulever et emporter.

En cas de problème, les citoyens de la Basse-Côte-Nord pourront contacter leur bureau municipal local

la Sûreté du Québec au 418 461-2162

Hydro-Québec, pour Kegaska au 1-800-790-2424, pour le reste de la Basse-Côte-Nord au 1-800-463-1109

À l’instar du maire de Blanc-Sablon, le ministère des Transports invite les Nord-Côtiers à faire preuve d’une grande prudence dans leurs déplacements ou à les remettre à plus tard, s’ils ne sont pas essentiels.

Le ministère indique qu’il exercera une surveillance accrue des routes 138 et sur l'île d'Anticosti.