Plus de 300 000 $ pour l'immigration en Abitibi-Témiscamingue

Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration investit 322 000 $ en Abitibi-Témiscamingue afin de mieux intégrer les personnes immigrantes.

Les montants accordés servent à subventionner des projets qui ont préalablement été acceptés par le ministère. Le ministre Simon Jolin-Barrette en a fait l'annonce vendredi matin.

Quatre MRC de la région profiteront de cette somme, soit la MRC d'Abitibi, du Témiscamingue, de la Vallée-de-l'Or et de Rouyn-Noranda.

Pour nous, au gouvernement du Québec, au ministère de l'Immigration, ce qui est important, c'est de régionaliser l'immigration. Le plan de déploiement qu'on annonce aujourd'hui, c'est justement pour faire en sorte que les ressources soient sur le terrain, sur place, en région. Je pense que ça va bien outiller l'Abitibi-Témiscamingue pour l'intégration des personnes immigrantes et réussir à combler la pénurie de main-d'oeuvre , affirme Simon Jolin-Barrette.

Retenir les nouveaux venus

Des outils pour maximiser la rétention des nouveaux venus en Abitibi-Témiscamingue seront aussi développés.

Par ailleurs, la Ville de Rouyn-Noranda prévoit mettre en place une politique municipale sur l'immigration. Elle reçoit plus de 133 000 $ pour réaliser ce projet.