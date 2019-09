Registre sur les délinquants sexuels : une marche pour rappeler à la CAQ ses engagements

L'avocat Marc Bellemare en a fait l'annonce en compagnie de Sophie Dupont, l’instigatrice de la marche de l’an passé, et de Roger Lessard, représentant d’un groupe de victimes de prêtres.

Nous sommes déçus de voir que tout engagement de la CAQ en matière de justice et de sécurité publique est demeuré lettre morte depuis octobre passé , dénonce Marc Bellemare.

Les trois sont inquiets de n'avoir encore eu aucune réponse du gouvernement. Il reste encore trois ans à leur mandat, mais vous savez qu’après un an souvent, les gouvernements sont beaucoup plus tranquille et plus tiède, de là notre inquiétude , remarque l'avocat.

Sophie Dupont rappelle que l'an passé, l’actuelle ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui n’était alors que députée, avait d’ailleurs pris la parole en marge du rassemblement.

Elle y avait réitéré l’engagement de son parti. C’est sans ambiguïté pour nous. Un gouvernement de la CAQ va instaurer un registre public des délinquants sexuels dans son premier mandat , avait-elle affirmé en s'adressant à la foule.

Une longue lutte

Sophie Dupont n'en est pas à sa première dénonciation. Elle a commencé, il y a maintenant 15 ans, sa lutte pour réclamer l’instauration d’un registre des pédophiles au Québec.

Un membre de sa famille avait été victime d’une agression de la part d’un voisin qui avait justement des antécédents. Si seulement on avait su , affirme-t-elle.

À travers les années, elle a vu plusieurs partis politiques et gouvernements étudier la question sans que rien n'aboutisse. Ce n’est pas normal qu’en 2019 on doive manifester pour avoir droit à la sécurité de nos enfants , se désole-t-elle.

Abolir le délai de prescription

Roger Lessard participera aussi à la marche. Il y revendiquera principalement l'abolition du délai de prescription de trois ans. Le délai à l’intérieur duquel les poursuites civiles doivent être intentées par les victimes d'agression.

Le dossier est intimement lié à celui de Mme Dupont. Il concerne les enfants abusés sexuellement, qui une fois adulte n’ont pas accès à la justice , explique-t-il.

Il rappelle que le Québec est la seule province qui a encore un délai de trois ans.

La CAQCoalition avenir Québec avait aussi promis de le retirer, mais l'engagement n’a pas eu de suite à ce jour.