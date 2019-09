Plus de 100 futurs étudiants de l'UQAT et du Cégep n'ont pas pu obtenir leur visa

Ces étudiants ont pourtant tous reçu leur lettre d'admission. Ils n'ont toutefois pas réussi à passer au travers du processus d'immigration, si bien que leur cheminement scolaire est temporairement suspendu.

Si on entre dans le détail en ce qui concerne l'UQAT, environ 250 étudiants ont été admis, mais il n'y a eu que 150 inscriptions. C'est donc dire qu'environ 100 d'entre eux n'ont pu s'inscrire. Ce nombre d'étudiants admis, mais non inscrits n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'UQAT.

Il faut toutefois mentionner que le ratio d'étudiants admis, mais non inscrits, est relativement semblable d'année en année.

Par contre, comme il s'agit de la rentrée avec le plus de demandes d'admission pour le nombre d'étudiants étrangers avec 250, le nombre d'étudiants admis, mais non inscrits a logiquement augmenté lui aussi.

C'est une situation très problématique, aux yeux du recteur de l'UQAT, Denis Martel, puisque ces diplômés ne seraient pas restés sans emploi bien longtemps.

En région et en particulier en Abitibi-Témiscamingue, c'est pratiquement impossible [de ne pas trouver d'emploi]. Nous avons besoin de cette main-d'oeuvre bien formée au Québec et bien intégrée après trois ou quatre ans d'études. Surtout, ils sont bien francisés , lance-t-il.

Mettre en place un statut d'étudiant immigrant

Lorsque l'on vient immigrer au Canada dans le but de travailler, il faut inscrire que l'on veut demeurer ici et que l'on ne souhaite pas retourner dans notre pays d'origine, ce que l'on appelle un travailleur immigrant

Étonamment, lorsque l'on vient étudier ici, il faut inscrire que l'on veut retourner dans son pays d'origine une fois nos études complétées. Ce que l'on appelle un étudiant étranger.

En résumé, chaque étudiant qui vient étudier au Canada avec le désir d'ultimement émigrer au pays doit ainsi mentir sur sa demande de visa étudiant.

Denis Martel, recteur de l'UQAT, et Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Piel Côté

M. Martel et Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, voudraient donc qu'il y ait un statut d'étudiants immigrants, une personne qui soit acceptée parce qu'elle souhaite venir ici pour étudier, mais travailler par la suite.

C'est absurde de vouloir dépenser des fonds publics afin de former des étudiants qui ne souhaiteraient que retourner chez eux , ajoute Sylvain Blais.

MM. Martel et Blais estiment qu'au contraire, il faudrait accueillir davantage d'étudiants dont le souhait est de s'établir dans la région.

Une suggestion qui a été bien reçue par le ministre québécois de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, qui entend bien discuter de la situation avec son homologue fédéral, lorsqu'il sera nommé.

Oui, très certainement, je pense que c'est important que les gens, lorsqu'ils viennent étudier ici, qu'ils puissent demeurer et occuper un emploi dans le domaine qu'ils ont étudié, si ce domaine est en demande au Québec , soutient M. Jolin-Barrette.

Les résidences des garçons du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Améliorer le soutien à la francisation

Du côté du Cégep, une douzaine d'entre eux n'ont pu obtenir leur visa à temps pour la rentrée 2019. Par contre, 63 des inscrits ont été refusés en raison de leur difficulté à maîtriser la langue française.

Où ça devient problématique, selon Sylvain Blais, c'est que les régions n'ont pas les moyens de franciser leurs étudiants étrangers alors que certains pourraient s'inscrire et faire des sessions du type accueil et intégration, dans le but de maîtriser la langue française. Ils pourraient par la suite être prêts pour les cours de leur programme régulier par la suite.