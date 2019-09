Une conférence internationale aborde l’avenir des transports en commun

Plus d’un millier de leaders internationaux se réunissent jusqu’à mercredi à Vancouver lors de l'événement Rail-Volution qui aborde des thèmes entourant le futur des services de transports en ville.

« Rail-Volution sera l’occasion de montrer nos réussites sur le plan régional et d’entendre des points de vue d’ailleurs dans le monde. Nous voulons aussi des idées inspirantes pour améliorer notre système de transports en commun », écrit dans un communiqué Kevin Desmond, le PDG de TransLink, l'autorité régionale des transports en commun du Grand Vancouver.

Parmi les sujets abordés figurent l’expansion des autobus et des métros, les services de voitures avec chauffeur, comme Uber et Lyft, ainsi que le logement abordable, l’urbanisme et la mobilité.