Venez célébrer notre rentrée le 12 septembre à Moose Jaw avec nous!

Ce rendez-vous festif et convivial se déroulera le 12 septembre, à l’École Ducharme de Moose Jaw.

Dès 15 h 30, retrouvez Doris Labrie et toute son équipe pour une émission spéciale Pour faire un monde. Entrevues, fous rires et bonne humeur seront au programme.

Dès 18 h, le Téléjournal Saskatchewan sera animé, sur place, par Amélia MachHour.

Poutine et tramway

Outre ces productions radio et audiovisuelle, nous vous convions à un moment d'échange et de partage. L'occasion parfaite pour plonger dans l’univers de Radio-Canada et pour découvrir les nouveautés de ces prochains mois que nous vous avons concoctées.

Une ribambelle d’activités sera réservée aux petits et aux grands. Il vous sera également possible de faire un tour de tramway en français, lors de visites mises sur rails grâce à un partenariat avec le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan.

Les plus gourmands ne seront pas en reste, puisqu'un camion de nourriture servira de la poutine.

Nous serons présents, nous espérons que vous aussi.