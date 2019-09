Ouragan Dorian : 40 organismes animaliers torontois veulent aider les sinistrés

Après les ravages de l’ouragan Dorian aux Bahamas et dans le Sud-Est des États-Unis, une quarantaine d’organismes venant au secours des animaux dans la région de Toronto ont décidé de s’associer pour faire parvenir des fournitures et des provisions aux personnes sinistrées, mais aussi à leurs animaux et aux refuges de la région.

Dans un petit local pas encore aménagé de Scarborough, Denise Angus s’organise pendant que David McCord et sa femme Kathy déchargent la voiture d’une donatrice. C’est la première fois que le couple travaille avec Denise, l'une des initiatrices du projet. Nous voulions aider d’une façon ou d’une autre , explique David.

David et Kathy McCord sont venus donner de leur temps pour aider à recevoir, organiser et trier les fournitures. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Ils ont eu vent de l'initiative à travers les médias sociaux et par le bouche-à-oreille dans la communauté, étant eux-mêmes une famille d’accueil pour des animaux en attente de trouver un foyer permanent. La coalition, baptisée CORES (Coalition of Ontario Rescues for Emergency Support, en anglais) est née le 3 septembre dernier et a lancé un appel aux dons et aux bénévoles sur sa page Facebook.

Mme Angus, qui occupe le local et veut en faire un centre de secours pour animaux, avait eu la même initiative en 2017, lorsque l’ouragan Harvey avait dévasté une partie du Texas.

La nouveauté, cette année, c’est qu’au lieu d’avoir plusieurs petites initiatives individuelles, les organismes ont décidé de s’associer, et de plus en plus continuent d’adhérer à la Coalition , explique-t-elle.

Apporter de l’aide, rapporter des animaux

S’ils s’occupent habituellement des animaux, 80 % des fournitures et des provisions seront destinées aux personnes touchées. Au total, quatre camions de marchandises leur ont été prêtés et permettront d’acheminer près de 7000 kg de fournitures, précise Mme Angus.

Les gens doivent être secourus en premier, bien sûr, mais on ne peut pas non plus laisser les animaux de côté. Denise Angus

Pour les personnes sinistrées, des produits d’hygiène personnelle sont ceux qui sont le plus utiles sur place, raconte la gérante. Pour les animaux, il s’agit de colliers, de laisses, de harnais et de laisses au col coulissant (slip lead, en anglais).

Denise Angus montre comment fonctionne une laisse à col coulissant, un des items les plus utiles pour des refuges et organismes venant en aide aux animaux dans des zones sinistrées. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

On n’accepte uniquement des choses neuves ou en excellente condition. La qualité est synonyme de dignité pour les gens. Denise Angus

L’autre partie de la mission vise également à rapatrier des animaux dans les refuges des zones sinistrées vers Toronto, afin de leur permettre d’accueillir de nouveaux compagnons sans abris. Nous ne prendrons pas les chiens et les chats de la rue, mais ramènerons spécifiquement des animaux de compagnie qui étaient déjà sans maison , souligne Mme Angus.

Ces animaux seront traités et vaccinés avant de passer la frontière canadienne, rassure-t-elle. Elle espère pouvoir en ramener une centaine. Bien consciente que Toronto a ses propres besoins dans le domaine, Denise Angus espère, grâce à cette initiative, tenter de décharger les refuges les plus démunis et les animaux qui se trouvent particulièrement en danger après la catastrophe.

Les personnes peuvent venir apporter leurs dons au 159 route Fallingbrook, à Scarborough, jusqu'au 9 septembre. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Enfin, de sa précédente expérience au Texas, elle confie que de venir en aide aux animaux a été un moyen d’avancer pour bien des personnes sur place. Il y a aussi un lien incroyable entre les êtres humains et les animaux qui aide vraiment à la guérison, spécialement après de telles séquelles .

Elle et d’autres organismes continueront de recevoir les dons dans les prochains jours, avant de prendre la route vers Miami avec une dizaine de bénévoles le 12 septembre prochain.