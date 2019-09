Greta Thunberg s’adressera-t-elle aux élus québécois?

Le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, devra se prononcer sur la question en évaluant la pertinence de la demande en ce sens formulée par la co-porte-parole de Québec solidaire et chef du deuxième groupe d'opposition, la députée Manon Massé.

La Presse canadienne a appris que cette dernière a expédié une lettre jeudi au président de l'Assemblée nationale, l'enjoignant à inviter formellement la jeune militante de 16 ans à se présenter au parlement en marge de sa venue à Montréal, le cas échéant.

Elle pourrait alors faire un crochet vers Québec et s'adresser à tous les parlementaires , souhaite Mme Massé, qui a aussi, en parallèle, écrit à Mme Thunberg pour l'inviter personnellement à se pointer au parlement.

L'important, c'est qu'elle s'adresse à l'ensemble des parlementaires , a insisté Mme Massé en entrevue téléphonique, vendredi, impressionnée par l'approche fulgurante de la militante suédoise.

Présentement à New York pour répandre son message sur l'importance de lutter contre la crise climatique, Greta Thunberg a indiqué qu'elle souhaitait participer à une manifestation qui se tiendra à Montréal le 27 septembre, dans le cadre de la journée mondiale de mobilisation pour le climat.

Sa présence à Montréal n'est cependant toujours pas confirmée.

Il n'a pas été possible de savoir, vendredi, quelle serait la réponse de François Paradis à la requête de Manon Massé, qui a fait de la lutte contre les changements climatiques sa priorité absolue.

Pour sa part, l'opposition péquiste souhaite que le premier ministre François Legault s'organise pour rencontrer absolument Greta Thunberg si elle vient à Montréal.

Est-ce qu'il peut au moins prendre l'engagement de rencontrer au Québec Greta Thunberg? a demandé le porte-parole péquiste en environnement, Sylvain Gaudreault.

En entrevue téléphonique, il dit même que M. Legault devrait dès maintenant la contacter personnellement pour l'inviter officiellement à venir au Québec.

Sa présence en terre d'Amérique est liée notamment à sa participation au Sommet de l'ONU sur le climat, la « Climate Week », qui se tiendra du 23 au 29 septembre, à New York.

François Legault a toutefois annoncé vendredi qu’il n’assistera pas à cet événement d’envergure internationale, suscitant les critiques des partis de l’opposition. Le gouvernement du Québec sera représenté au sommet de New York par le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, et celui de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien.

Greta Thunberg s'était fait connaître l'an dernier en déclenchant un mouvement international de grèves scolaires pour sauver la planète.

En juillet, elle était de passage à Paris, où elle a pu livrer son message aux parlementaires de l'Assemblée nationale française.

Partout où elle passe, elle demande aux gouvernants de s'unir derrière les scientifiques et d'agir dès maintenant pour freiner les changements climatiques.