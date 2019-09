Des croisiéristes feront escale à Sept-Îles pour éviter Dorian

La chef d’escale Marie-Ève Duguay a précisé que les mauvaises conditions météorologiques dans les maritimes forcent le Serenade of the Seas, un navire de 1200 passagers propriété du croisiériste Royal Caribbean, à changer de destination pour venir à Sept-Îles.

Pour éviter la tempête dans les Maritimes [le Serenade of the Seas] a décidé de faire escale chez nous , dès samedi matin, a expliqué Mme Duguay. On est en train de rassembler toutes nos forces pour l’accueillir comme il se doit.

Tout est en train de se mobiliser pour accueillir le navire à moins de 24 heures d’avis. Marie-Ève Duguay, chef d’escale, Destination Sept-Îles Nakauinanu

Il s’agira d’un premier séjour dans cette ville de la Côte-Nord tant pour le navire que pour l’entreprise, selon la chef d’escale, qui assure que ses équipes vont mettre la gomme comme on sait si bien le faire à Sept-Îles pour bien les accueillir.

La chef d’escale Marie-Ève Duguay assure que ses équipes «mettront la gomme» pour accueillir ce paquebot. Photo : Radio-Canada

3e arrêt à Sept-Îles pour le Queen Mary 2

Il s’agit d’un troisième arrêt au quai des croisières de Sept-Îles dans l’histoire du Queen Mary 2, l’un des plus grands bateaux de croisière au monde.

Le paquebot transatlantique de la ligne Cunard, et dont le porte d’attache est aux Bermudes, transporte 2600 passagers et 1250 membres d’équipage.

Le Queen Mary 2 s'élève à 74 mètres du sol, ce qui équivaut à un immeuble de 21 étages.

Le navire sera de retour à Sept-Îles pour une deuxième fois cette saison le 14 octobre.

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti