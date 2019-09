Anthony Toupin reconnu coupable d’agression sexuelle

Les événements sont survenus en août 2018. Anthony Toupin a alors 18 ans et il étudie dans ce programme du Cégep de Jonquière en plus d'être journaliste sportif au Journal de Québec.

Le 28, c'est jour de rentrée et il se retrouve avec une amie dans une soirée organisée pour l'occasion. Plus tard, tous deux se rendent au bar le Berlioz sur la rue Saint-Dominique où ils se séparent; Anthony Toupin décidant de rentrer chez lui.

La victime communique avec lui par la suite pour lui dire qu'elle se sent mal et qu'elle pense qu'on lui a fait consommer la drogue du viol à son insu. Il l'invite alors à venir le rejoindre. Elle se réveillera à moitié nue sur son lit au petit matin. Ce n'est que plus tard qu'elle constatera qu'elle a des saignements et se doutera que quelque chose s'est passé pendant la nuit.

L'accusé aura des explications contradictoires. Il niera d'abord tout puis, invité par la victime et enregistré à son insu par une amie de celle-ci, il dira qu'ils ont discuté ensemble une partie de la nuit, qu'il lui a demandé de le masturber, ce qu'elle a refusé, qu'il l'a fait lui-même avant de procéder à des caresses génitales. Il affirmera par la suite qu'il est convaincu que l'état de la victime ne laissait pas croire, qu'elle n'était pas en mesure de refuser ses avances.

Le juge Jean Hudon a relevé plusieurs contradictions et incohérences lors du témoignage d'Anthony Toupin. Il a aussi souligné que la justice est claire sur la question et que dans ce cas-ci, tout montrait que la victime n'était pas en mesure de fournir un consentement éclairé.

Il a donc déclaré l'accusé coupable.

Un rapport présentenciel avec évaluation psychologique a aussi été demandé. Celui-ci sera déposé le 19 février.