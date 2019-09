La ministre déléguée à l'Éducation de passage en Gaspésie

La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, s'est arrêtée à Sainte-Anne-des-Monts et à Gaspé vendredi dans le cadre d'une tournée provinciale.

Cette tournée vise notamment à présenter un nouveau programme de subventions pour l'amélioration et la construction d'infrastructures sportives et récréatives, qui doit être lancé cet automne.

Il s'agit d'un programme financé conjointement par Ottawa et Québec, qui disposera d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

Isabelle Charest a aussi indiqué que la rencontre est aussi un prétexte pour parler de la vision [qu'elle a], de comment on pourrait déployer [l']offre en sports et loisirs pour faire en sorte que la population soit plus active .

Ainsi, Mme Charest a conseillé les élus gaspésiens qui souhaitent bénéficier du programme.

Je leur donne un avant-goût des critères qui seront considérés quand on va octroyer du financement pour des projets. Déjà, d'avoir une démarche et d'aller consulter le milieu scolaire, le milieu associatif, pour avoir une offre solide qui ultimement va avoir du financement , explique-t-elle.

La ministre dit vouloir encourager la collaboration entre les différents acteurs d'une région, afin d'optimiser les services offerts à la population.

Comment pourrait-on partager nos infrastructures et nos ressources? Parce qu'elles ne sont pas illimitées , souligne-t-elle.

La ministre a conseillé les élus gaspésiens qui souhaitent recevoir du financement de Québec pour leurs infrastructures sportives. Photo : Radio-Canada / Michaële Perron-Langlais

De leur côté, les élus gaspésiens ont montré un intérêt pour le programme et se sont dits satisfaits de la rencontre.

Les élus ont aussi profité du passage de la ministre pour aborder les enjeux qui les préoccupent, notamment le rôle des sports et des loisirs dans l'attraction et la rétention des jeunes en région.

On a parlé de l'importance de créer un sentiment d'appartenance chez les jeunes, quand ils ont de quoi à faire, ça leur donne plus le goût de revenir. Ici, on a un exode des jeunes et c'est important d'avoir quelque chose à leur offrir. Guy Bernatchez, maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis

Les maires ont également soulevé certains enjeux économiques.

C'est l'unanimité ici de faire en sorte que les quote-parts des municipalités soient plus modérées en fonction des indices de dévitalisation de chacune des régions. J'ai retenu une certaine ouverture de la ministre à ce niveau-là , constate le maire de Mont-Saint-Pierre, Magella Emond.

Il a été question de donner une chance aux petits milieux pour ce qui est du financement des infrastructures, et de soutenir le bénévolat dans les petits milieux , souligne pour sa part la conseillère pour l'Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Isabelle Roy.

Avec les informations de Michaële Perron-Langlais