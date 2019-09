125 000 $ de Patrimoine canadien pour l’Union nationale métisse Saint-Joseph

Ça nous encourage et nous aide de façon exceptionnelle , dit la présidente de l' UNMSMUnion nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba , Paulette Duguay.

Ce financement a permis à l'organisme, qui fait la promotion de la culture des Métis canadiens français, d’embaucher deux personnes à temps partiel et de louer un bureau au Centre du patrimoine de Winnipeg.

L’ UNMSMUnion nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba a reçu l'appui des autres organismes francophones, lorsqu’ils ont été consultés par Patrimoine canadien sur l’octroi des financements.

Pour Paulette Duguay, c’est une reconnaissance pour tout ce que les Métis ont fait pour la francophonie.

Je ne m’attendais pas du tout à cela, c’était très émouvant, j’avais les larmes aux yeux. Paulette Duguay, directrice de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba

L’ UNMSMUnion nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba est le plus vieil organisme métis du Manitoba, créé en 1884 à Batoche par Louis Riel et Gabriel Dumont.

Il a déjà été aidé par Patrimoine canadien dans le passé, mais dans le cadre de projets ponctuels.

Paulette Duguay regrette que l’association ait dû attendre 132 ans d’activité avant d’avoir un soutien de la sorte, mais a bon espoir qu’un changement de mentalité global s'opère par rapport aux Métis.

Elle mentionne notamment la Commission de vérité et réconciliation comme ayant contribué à une prise de conscience dans la société sur la place des populations autochtones.

Chaque chose vient en son temps. On est là aujourd’hui, on est là depuis longtemps et on va être là pour longtemps encore!