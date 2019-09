Le syndicat des infirmières de l'Outaouais déçu de sa rencontre avec Mathieu Lacombe

Patrick Guay, le président par intérim du SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais , une branche de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), reconnait la bonne volonté du ministre Lacombe et du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Il n'y a pas de mesures concrètes annoncées aujourd'hui, mais on a eu un engagement de transparence et de collaboration afin de trouver des solutions , mentionne M. Guay.

Pour sa part, M. Lacombe est convaincu que les trois parties impliquées pourront arriver à « de belles solutions », mais prévient qu'il faudra s'armer de patience.

Régler des problèmes, ça prend toujours du temps, mais c'est du temps bien investi. Donc il faut prendre le temps de bien faire les choses en gardant en tête qu'il faut aussi se dépêcher , explique-t-il.

M. Guay insiste sur le fait que le remède à ce mal du système de santé réside dans l'implantation du « projet ratio », un projet pilote qui aurait nettement amélioré la qualité de vie des infirmières à l'urgence de Hull.

Une question de convention collective, vraiment?

Le SPSO a également pu obtenir plus d'informations sur ce qui a poussé le CISSS de l'Outaouais à revenir sur sa décision de payer à temps double les heures supplémentaires effectuées pendant la fin de semaine de la fête du Travail.

C'est le Conseil du Trésor qui a bloqué les fonds qui avaient pourtant été approuvés par le ministère de la Santé. Ce n'était pas possible en raison de la convention collective , indique M. Lacombe.

On avait un week-end où on manquait une quantité importante de personnel en soins infirmiers. Malheureusement, ce n'est pas une action pour laquelle on avait le droit d'octroyer [des fonds], donc nous avons dû nous réajuster , précise Josée Filion, la présidente-directrice générale du CISSS de l'Outaouais.

Le SPSO est en désaccord avec cette explication, puisque, selon le syndicat, des ententes hors conventions ont été conclues avec les infirmières de la Côte-Nord et celles du Saguenay lors de situations exceptionnelles.

On comprend mal pourquoi, dans l'Outaouais, 200 % durant quatre jours ont été refusés par le Conseil du Trésor. Patrick Guay, président par intérim du SPSO

Une nouvelle rencontre entre les trois parties est prévue au mois d'octobre pour faire le point sur la situation.

Avec les informations de Laurie Trudel