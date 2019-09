Un programme pour éviter de retirer les enfants de leur famille

Avec le programme «Ma famille, ma communauté», les familles identifient des ressources comme un voisin, un enseignant ou un intervenant d'un organisme communautaire pour les aider en cas de besoin.

Sylvie Leblond, directrice au Programme jeunesse au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), espère ainsi éviter de retirer un enfant de son milieu lorsque la Direction de la protection de la jeunesse intervient, par exemple.

C'est de réduire le nombre de placements. On veut favoriser aussi le maintien des enfants près de leur domicile familial si le retrait a été nécessaire. On veut aussi réduire la durée des placements. Ce qu'on vise aussi, c'est de réduire le nombre de déplacements, par exemple d'un milieu d'accueil à un autre et on veut favoriser le succès de la réinsertion familiale , indique-t-elle.

À lire aussi : Une initiative pour éviter le placement de jeunes Autochtones reçoit des éloges à la commission Viens

L'implication de la communauté permet à l'entourage de l'enfant de prendre part à une rencontre avec des professionnels. L'entourage peut ainsi donner son avis sur les décisions à prendre pour le bien-être d'un enfant. Mme Leblond indique que la rencontre permet de comprendre la situation dans la famille, comme des grands-parents pourraient le faire.

[Une grand-mère] pourrait dire "Je vais accueillir mon petit-fils, ma petite-fille une fin de semaine sur deux, je suis prête" ou pour permettre à la mère par exemple d'aller faire son épicerie ou faire des activités pour elle-même ou de dire "Je vais me déplacer, je vais m'en occuper." Ça peut être aussi du support moral simplement , dit-elle.

Le programme a été mis en place en 2012 dans la région sous forme de projet-pilote. En 2018-2019, 78 rencontres issues du programme ont eu lieu. Celles-ci impliquaient au total 124 enfants.