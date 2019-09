 Campagne électorale : de jeunes mordus de politique s’expriment

Amy Spearman, finissante du Collège Jeanne-Sauvé, s’intéresse à la politique et la diplomatie. Ce sera sa première élection. Carolyne Marchildon est finissante en histoire et militante pour l’environnement. Elles ont 18 et 22 ans.

Cinq questions, cinq réponses

La chose qui vous a dérangée?

Carolyne : les partis ne se concentrent pas assez sur l'action climatique et environnementale dans les annonces politiques, cette semaine. Comme nous le disent les scientifiques du climat autour du monde, la crise du climat et ses solutions devraient être l’enjeu central pour tous les gouvernements.

L’élection est dans moins d’une semaine et cet enjeu devrait être accentué par chaque parti. Les partis devraient tenter de nous convaincre qu'ils ont le meilleur plan pour combattre les changements climatiques et pourquoi. Malheureusement, même si l’environnement a reçu plus d’attention durant cette campagne électorale que pendant les précédentes, les deux plus gros partis provinciaux manquent de détails importants par rapport à leurs plans.

Amy Spearman et Carolyne Marchildon commentent la campagne électorale au Manitoba dans ce troisième rendez-vous des jeunes mordus de politique. Photo : Radio-Canada / Sandra Poirier

C’est une chose de faire une promesse mais une autre d’offrir les détails nécessaires pour voir comment ils vont y arriver, si leur plan est assez fort pour y arriver, et d’offrir au public les sources crédibles et les experts qui ont été consultés pour créer ses plans. Nous avons besoin d’un plan qui est appuyé par la science.

Amy : Je dirais que la chose qui m’a le plus dérangée, c’est que les partis ne précisent toujours pas leurs plans et promesses sur le climat. C’est frustrant, puisqu’avec le temps qui passe, j’attends encore un plan climatique robuste et détaillé, pratique, et donc bien réfléchi.

La promesse la plus pertinente pour les jeunes?

Carolyne : Celles du NPD et du Parti libéral d’augmenter le salaire minimum à 15 $. La majorité de jeunes ont un emploi au salaire minimum pour pouvoir payer les frais de scolarité, leur loyer et toutes autres dépenses pour survivre. Une augmentation de salaire nous permettra de réduire notre stress financier en plus de nous donner la possibilité de nous concentrer davantage sur notre éducation et notre santé mentale. Le salaire minimum actuel n’est pas suffisant.

Amy : Cette semaine, la promesse la plus pertinente pour les jeunes vient surtout des libéraux, qui promettent d’améliorer l'accès à l'éducation en ajoutant 5 millions de dollars au financement des universités et des collèges. Puisque la nature de cette promesse a un impact sur les étudiants des universités et collèges, qui sont surtout de jeunes adultes, cette promesse est très pertinente pour les jeunes. Le nombre de jeunes qui choisissent d’aller à l’université et au collège après leurs études secondaires augmente considérablement ces jours-ci, et donc augmenter l’argent disponible pour cet accès à l’université semble rationnel et mérité.

La promesse la plus réaliste?

Carolyne : Si élu, le chef libéral Dougald Lamont s'est engagé à doubler son programme d'aide aux étudiants, qui ira de 5 millions de dollars à 10 millions de dollars dans sa première année de gouvernement. C’est réaliste, parce que c’est une promesse directe : cet argent ira directement à aider financièrement les étudiants dans le besoin.

Amy : À mon avis, la promesse la plus réaliste a été dévoilée cette semaine par le Parti conservateur, qui parle d’ouvrir un nouveau bureau de développement économique à Brandon. C’est une région avec énormément de ressources alors d’étendre le développement économique à travers les régions rurales du Manitoba attire l’attention de plusieurs, surtout pour ceux qui s’établissent en région. Ce nouveau bureau à Brandon servira de partenaire régional de la province, représentant le sud et les régions rurales du Manitoba et sera un “hub” pour la collaboration avec les agences de développement économique déjà établies.

L’annonce la plus inattendue?

Carolyne : Aucune annonce ne m’a semblée inattendue cette semaine.

Amy : Je ne crois pas qu’il y a eu une annonce super inattendue cette semaine. La seule serait celle du Parti vert du Manitoba, qui aimerait mettre en place une représentation proportionnelle dans la province, un système qui donnerait aux partis minoritaires et aux candidats indépendants une meilleure chance de gagner des sièges au Palais législatif. Et en disant cela, on comprend pourquoi cette annonce n’est pas tout à fait inattendue, puisqu’elle provient d’un tiers parti.

Le parti (ou la personne) qui vous a le plus impressionnée sur les médias sociaux?

Carolyne : Quelques jeunes candidats en particulier ont une très bonne présence sur les réseaux sociaux. C’est le cas par exemple d’Uzoma Asagwara, candidate NPD dans Union Station. C’est une infirmière en psychiatrie, une femme de couleur et une spécialiste des dépendances. Elle a une très bonne présence sur les réseaux sociaux, qui ne consiste pas en attaques et veut plutôt engager les membres de sa communauté et les inclure dans sa vision comme leur représentante. Tanjit Nagra a aussi une très bonne présence sur les médias sociaux. Elle est la candidate libérale dans la circonscription de Fort Richmond. Elle était l’ancienne présidente de l’association étudiante de l’Université du Manitoba. Elle est jeune et elle comprend les inquiétudes des jeunes, surtout par rapport à l’éducation postsecondaire.

Amy : Honnêtement je n’ai pas vu autant de promotion de la campagne électorale sur les médias sociaux que j’aurais voulu. C’est la même pour les partis et les candidats. Je n’ai même pas pu trouver des candidats sur les médias sociaux alors j’observe qu’il existe un grand manque d’utilisation des médias sociaux.