Un projet-pilote pour prévenir les surdoses offre des résultats prometteurs

Dans ce projet, une équipe composée de premiers répondants et de membres des services de soins de santé prend contact avec les survivants de surdose dans les jours suivant une intervention, puisque les patients ne sont pas toujours disposés à discuter des options de soins lors de l'intervention originale, explique M. Stewart.

En l'espace d'une semaine, l'équipe a établi le contact avec 22 patients, dont 21 ont consenti à être présentés à l'équipe de sensibilisation aux surdoses de la régie de santé Vancouver Coastal (VCH).

En conférence de presse, le maire de Vancouver, Kennedy Stewart a rappelé l'importance de faire front commun dans la lutte à la crise des opioïdes. Photo : Radio-Canada

Je crois vraiment que ce modèle peut ramener un peu d’espoir et apporter de la lumière au bout du tunnel. Kennedy Stewart, maire de Vancouver

Depuis la déclaration de l'état d'urgence, au printemps 2016, plus de 3600 personnes ont perdu la vie en raison d'une surdose en Colombie-Britannique, et plus de 1000 de ces décès se sont produits à Vancouver.

Nous avons tous été touchés , dit-il, ajoutant que les effets sont ressentis non seulement par les patients, mais également par leurs proches, leurs pairs et les premiers intervenants.