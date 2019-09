Michelle Obama à Québec le 23 septembre

Visite inattendue à Québec : l'ex-première dame des États-Unis, Michelle Obama, fera un arrêt dans la capitale le lundi 23 septembre pour une conférence devant public. Bien que l'événement ait été confirmé in extremis, environ 10 000 personnes sont attendues au Centre Vidéotron.

La Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ), qui agit à titre de présentateur pour cet événement, a eu la confirmation de la venue de Mme Obama jeudi dernier. Tout s'est bouclé en une dizaine de jours à peine, raconte la présidente de la CCIQ, Julie Bédard.

J'ai été appelée par le PDG de la chambre [de commerce] de Winnipeg, qui m'a introduit le promoteur [de Michelle Obama] et il voulait justement savoir s'il y avait une possibilité d'arrimer la visite de Michelle Obama ici avec Québec.

Mme Bédard ne cache pas son enthousiasme. Ayant assisté à la conférence de Michelle Obama en février 2018 à Montréal, elle admire non seulement son implication en philanthropie, mais aussi son parcours remarquable.

C'est toute cette force, cette conviction d'une femme de couleur, qui a fait son droit - je suis avocate donc ça m'inspire énormément - une femme qui a réussi à vraiment tailler sa place dans un milieu qui est masculin. Julie Bédard, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec

Christiane Germain à l'animation

Michelle Obama est loin d'en être à sa première présence au Canada. Elle a largement fait la promotion de son autobiographie Devenir (Becoming) cette année, ayant de nouveau fait un arrêt à Montréal en mai dernier.

Il s'agira toutefois de sa première conférence à Québec, qui sera livrée sous forme d'entrevue. C'est la femme d'affaires Christiane Germain, coprésidente du Groupe Germain et figure connue de l'émission Dans l'oeil du dragon, qui donnera la réplique à l'ex-première dame.

La CCIQ dit avoir soumis une courte liste de femmes québécoises pour mener cette entrevue, qui sera traduite en français simultanément sur écran géant. C'est donc l'équipe de Michelle Obama qui a arrêté son choix sur Christiane Germain.

Christiane Germain, cofondatrice et coprésidente du Groupe Germain Hôtels Photo : Radio-Canada / Marie-Sandrine Auger

Par ailleurs, Mme Bédard promet que les thèmes abordés auront une couleur très Québec , sans toutefois dévoiler les punchs .

On veut un contenu qui va se différencier. Évidemment, [Michelle Obama] va soumettre les sujets qu'elle veut aborder. Julie Bédard, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec

Le prix des billets pour assister à cette soirée oscille entre 86 $ et 199 $. La plage horaire prévue est de 19 h à 20 h 30, bien que la durée exacte de l'entrevue n'est pas encore connue. Pour l'instant, aucune période de questions n'est prévue avec le public.

Dès le lendemain, Michelle Obama livrera une autre conférence, cette fois à Toronto. Âgée de 55 ans, l'ex-première dame a beaucoup oeuvré dans le milieu de l'éducation, particulièrement celui des jeunes filles.

Son autobiographie Devenir (Becoming), publiée en novembre 2018 et traduite dans des dizaines de langues, s'est écoulée à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde.