Coincé à Cuba, Toufik Benhamiche est revenu au pays

Toufik Benhamiche est revenu au Québec en homme libre après que la Cour suprême de Cuba lui eut accordé une autorisation spéciale pour quitter le pays, suspendant du même coup la peine prononcée par le tribunal de la province de Ciego de Avila.

M. Benhamiche, un résidant de Mascouche, a subi deux procès dans cette cour provinciale cubaine et s'était vu interdire de quitter le pays à la suite d'un accident de bateau ayant causé la mort d'une touriste ontarienne, en juin 2017 à Cayo Coco.

Il a rencontré les médias vendredi, au bureau de circonscription du député de Montcalm, le bloquiste Luc Thériault.

Toufik Benhamiche s'est dit « soulagé » d'être enfin de retour chez lui.

Le député du Bloc québécois affirme avoir « porté la voix de Toufik » et de son épouse Kahina sur toutes les tribunes. Il reproche aux autorités canadiennes de ne pas avoir été à la hauteur dans leurs efforts pour venir en aide à leur ressortissant.

Pour Luc Thériault, le comportement « complaisant » du gouvernement canadien a de quoi inquiéter les voyageurs qui pourraient éventuellement se retrouver dans des situations problématiques et avoir besoin de l'aide du Canada.

Kahina Bensaadi, l'épouse de M. Benhamiche, a soutenu que les autorités fédérales avaient récemment déployé davantage d'efforts dans le dossier.

Après plus de deux ans à vivre des hauts et des bas, Mme Bensaadi a préféré attendre d'être arrivée à l'aéroport pour annoncer la nouvelle à leurs filles et elle n'y a elle-même véritablement cru que lorsqu'elle a vu son mari de ses propres yeux.