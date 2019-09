Singh promet des candidats à Québec dans les prochains jours

M. Singh soutient qu’au Québec, tous les candidats seront connus très bientôt .

Sur les 338 circonscriptions, on va avoir 302 candidats d’ici cinq jours, donc 90% des circonscriptions seront réglés , a-t-il assuré.

Pour le moment dans la région de Québec, plusieurs personnes ont démontré leur intérêt , a-t-il ajouté, alléguant que les retards sont majoritairement dus au fait que son parti et lui accordent une grande importance à la parité hommes-femmes ainsi qu'à la représentation des groupes minoritaires au sein du parlement.

Ce que j’ai vu à la Chambre des communes, c’est qu’il y a un manque de femmes dans les positions de pouvoir. Si j’avais voulu respecter le statu quo, ça aurait été facile , a-t-il soutenu le chef du NPD Nouveau parti démocratique .

Il dit s’efforcer de rencontrer et d’écouter celles qui pourraient potentiellement être candidates. C’est un travail parfois difficile parce qu’il y a des femmes tellement qualifiées avec toutes les compétences, mais elles ne se voient pas comme députées , a relaté le chef du NPD. Nouveau parti démocratique

Pas d’appui pour le 3e lien

Jagmeet Singh a profité de son passage à Québec pour rencontrer le maire Régis Labeaume à l’hôtel de Ville.

M. Labeaume a souhaité bonne chance au candidat pour les prochaines élections. On est heureux que vous soyez en élection, mais que nous on ne le soit pas , a-t-il dit en rigolant.

Le chef du NPD Nouveau parti démocratique dit avoir apprécié sa rencontre avec le maire. Selon lui, ils s’entendent sur plusieurs points, dont celui du réseau de transport structurant.

Par contre, M. Singh refuse de s’engager pour contribuer au financement du projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Si on a des ressources limitées, je veux les utiliser pour aider les gens et réduire la circulation et toutes les preuves montrent qu’on peut le faire avec le transport en commun , a-t-il souligné.

Il croit qu'il faux de croire que la construction d’un nouveau lien entre les deux rives réduira la congestion. Ma position générale est celle qu’on a vue à travers le monde, si on bâtit des nouvelles rues ça augmente la circulation , a déclaré M. Singh.

Sa position rejoint aussi ses préoccupations environnementales. Le transport est l’un des plus grands contributeurs à la pollution, la réduction de l’émission des gaz à effet de serre ça se fait aussi par le transport en commun , a expliqué le député.

Le député fédéral dit tout de même respecter les compétences du Québec dans le dossier.

Légiférer pour le pont de Québec

Jagmeet Singh a aussi souligné l’importance du pont de Québec dans la région. Ce n’est pas acceptable ce qui se passe en ce moment, c’est un héritage pour les gens de la ville de Québec , a-t-il déploré.

Le chef du NPD Nouveau parti démocratique a affirmé qu’il prendra très au sérieux les recommandations d’Yvon Charest, le négociateur du gouvernement fédéral dans le dossier du rachat du pont.

Si le CN s’entête, il est prêt légiférer pour forcer l’actuel propriétaire à faire les travaux nécessaires sur le pont.