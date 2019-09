Une tornade à Saint-Pierre-les-Becquets ?

Vers 14h mercredi, de grands vents ont arraché le toit de la grange de Maxime Lemay, qui possède une ferme laitière. « Quand nous sommes arrivés sur les lieux, il y avait des débris partout », a raconté l’agriculteur au micro de Facteur matinal.

La tôle du toit du bâtiment de ferme où il entrepose la nourriture de ses bêtes a été arrachée, comme le bardeau qui se trouvait en dessous. La partie avant de la toiture est tombée complètement à l’arrière de la bâtisse. Le poteau d’alimentation électrique a été plié en deux.

Maxime Lemay n’a pas vu la tornade comme telle, mais des caméras de surveillance ont capté des indices. « On peut voir avec les caméras qu’il faisait beau et que, tout d’un coup, l’arbre de 10 pieds qui est là s’est complètement écrasé, raconte-t-il. On voit passer la bourrasque avec beaucoup d’eau. »

Des voisins témoins

Des voisins qui ont appris que sa ferme avait été endommagée lui ont rapporté avoir vu une tornade passer dans le secteur. « Plusieurs ont vu des champs de maïs écrasés en rond, des débris à des endroits qui n’ont pas de sens. »

Les assurances devraient absorber la facture des réparations. Maxime Lemay admet cependant qu’il s’agit d’un coup dur. « Il faut prendre le temps de se relever. »

Environnement Canada se penche sur le dossier

Environnement Canada n’est pas en mesure de confirmer s’il s'agit bien d'une tornade qui est passée sur la terre de Maxime Lemay.

« On a constaté de très gros orages qui ont passé dans la région, avec beaucoup de foudre, a expliqué le météorologue d’Environnement Canada Simon Legault en entrevue à Facteur matinal. On peut avoir eu des rafales plus fortes. De toutes façon, que l’on parle de tornade, de micro rafale ou de rafale, c’est la force des vents qui est importante. »

Les experts d’Environnement Canada vont néanmoins faire une analyse de ce qui s’est produit à Saint-Pierre-les-Becquets. Ils ont pris connaissance des images captées par les caméras de surveillance, vont joindre les autorités locales et vont tenter de voir si leurs images satellites ont capté quelque chose.

Il pourrait s'agir d'une deuxième tornade à être survenue mercredi : Environnement Canada a confirmé qu'une tornade s'est abattue sur des érablières dans Chaudières-Appalaches, mercredi après-midi.