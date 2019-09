Une nouvelle coalition pour la réforme du mode de scrutin fait pression sur Legault

La Coalition avenir Québec (CAQ), le Parti québécois (PQ), Québec solidaire (QS) et le Parti vert du Québec (PVQ) se sont conjointement engagés à aller de l’avant en ce sens avant la dernière élection d’octobre 2018, mais le temps presse pour que l’échéancier convenu soit respecté.

En avril dernier, le Directeur général des élections du Québec, Pierre Reid, a prévenu la ministre responsable, Sonia LeBel, qu’un projet de loi doit être adopté au plus tard en décembre 2019 afin qu'il puisse disposer des 30 à 42 mois nécessaires pour se préparer.

J'ai pris l'engagement de déposer un projet de loi d'ici le 1er octobre et on va respecter cet engagement , avait alors répondu le premier ministre François Legault. Mais le doute s’est néanmoins installé, selon la nouvelle « Coalition pour la réforme électorale maintenant! ».

On tergiverse un peu autour du sujet; c’est la raison qui nous a dans le fond motivée pour lancer cette coalition , a expliqué en conférence de presse Alain Marois, vice-président du Mouvement Démocratie Nouvelle.

Celui qui est aussi vice-président à la vie politique de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) a souligné que le mot-clé pour la nouvelle coalition est maintenant .

On veut que la promesse soit tenue – et on pense qu’elle sera tenue – qu’il y ait un projet de loi qui sera déposé avant le 1er octobre. C’est la limite, c’est ce qui était dans l’entente transpartisane.

Alain Marois, vice-président du Mouvement Démocratie Nouvelle