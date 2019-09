Entente signée pour l’établissement de l’Université de l’Ontario français

Après de longues tractations, le gouvernement fédéral et la province de l'Ontario signent officiellement une entente pour le financement et l'établissement de l'Université de l'Ontario français (UOF), ont annoncé conjointement la ministre fédérale des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, et la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney.