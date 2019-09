Des parents exigent le renvoi du pasteur qui a banni les livres d’Harry Potter d'une école

Le journal local The Tennessean, qui avait dévoilé la nouvelle, a obtenu la lettre de 14 parents de l’école catholique St-Edward qui exigent que le pasteur soit démis de ses fonctions.

La lettre dit, entre autres, que le le pasteur Dan Reehil est narcissique, qu’il déteste le pape François et qu’il se voit comme un soldat de Dieu. Notre école est remplie d’enfants, et non de soldats et soldates de Dieu , rappellent les parents dans leur lettre.

Le porte-parole du diocèse, Rick Musacchio a déclaré que le point de vue de Dan Reehil, tout comme celui du pasteur plus libéral qu’il a remplacé, a sa place au sein de l’Église.

J.K. Rowling, l'autrice de la série de livres Harry Potter. Photo : Getty Images / John Phillips