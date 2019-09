Les médecins de l'Alberta obligés de déclarer une nouvelle maladie liée au vapotage

Les médecins de la province sont désormais tenus de signaler tout cas, car la maladie a été placée sur la liste des maladies à déclaration obligatoire.

On veut s'assurer que tous nos médecins savent comment reconnaître les signes et comment signaler les cas afin qu'on puisse obtenir un portrait le plus complet possible pour la province , dit la médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw.

La province a envoyé des lettres cette semaine à tous les médecins les informant des procédures à suivre.

Mystère médical

Aux États-Unis, plus de 200 personnes ont contracté de graves problèmes respiratoires. Jusqu'à présent, aucun cas similaire n'a été signalé au Canada.

Les symptômes de la maladie incluent la toux, l’essoufflement, l’épuisement et dans certains cas des vomissements et des diarrhées.

Tous les malades avaient utilisé des cigarettes électroniques pour fumer de la nicotine ou du cannabis.