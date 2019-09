Agrandissement majeur à l'école de Listuguj

Alors que plusieurs écoles ont fermé leurs portes en Gaspésie dans les dernières années, à Listuguj, on y manque de place.

C'est que la courbe démographique de la communauté micmaque ne ressemble en rien à celle des populations allochtones.

Près de 50 % des 2087 personnes qui vivent sur la réserve micmaque ont moins de 30 ans.

L'an prochain, on pourrait avoir 60 élèves qui rentrent en maternelle quatre ans , explique le directeur de l'école Aleqsite'w Gitpu, Jeff Grass.

Le directeur de l'école qui accueille cette année 288 élèves prévoit qu'il pourrait facilement y avoir 400 élèves inscrits d’ici une décennie.

Peut-être que le taux de natalité est plus élevé, explique Jeff Grass, mais il y a aussi plusieurs personnes qui reviennent vivre dans la communauté pour profiter de diverses occasions, parce qu'il y a beaucoup de choses excitantes qui se produisent.

Jeff Grass précise aussi que, contrairement à aujourd’hui, le secondaire 1 et 2 (grade 7 et 8) n’étaient pas offerts au moment où l’école à ouvert ses portes en 1997.

Par ailleurs, le directeur soutient que la qualité de l’enseignement offert à Listuguj et l'ajout des programmes d’immersion en français et en micmac ont favorisé la rétention des élèves sur la réserve.

Dans les premières années, explique M. Grass, on avait 40, 50, peut-être même jusqu’à 60 enfants à un certain moment qui allaient à l'école à l'extérieur de la communauté, à Campbellton au Nouveau-Brunswick. Mais en ce moment, nous n’avons pratiquement aucun étudiant qui va à l'école à Campbellton.

Nous retenons tout près de 100 % de notre population étudiante. Jeff Grass, directeur de l'école Aleqsite'w Gitpu

Un agrandissement important

L’agrandissement comprend six salles de classe destinées aux élèves en immersion micmaque, relocalisés depuis 2016 dans un autre bâtiment situé loin de l’école pour diminuer l’exposition à l’anglais.

Nous les ramenons dans l'école, explique Jeff Grass, mais ils seront dans une section annexée qui leur sera réservée. Dans cet espace, il sera possible de conserver l'immersion en micmac tout en faisant en sorte que les élèves aient accès à pied à tous les services offerts dans le reste de l'école.

En ce moment, nous devons transporter les élèves en immersion micmaque en autobus. Ce n'est pas une situation idéale. Jeff Grass, directeur de l'école Aleqsite'w Gitpu

Le projet d’agrandissement comprend aussi l’ajout d’une cafétéria, d’un local de musique et d’un laboratoire de sciences.

La construction d’un espace consacré à l'éducation spécialisée est aussi prévue. On y retrouva deux salles sensorielles destinées aux enfants, de plus en plus nombreux, ayant des besoins particuliers, comme ceux qui vivent avec l'autisme.

Nous sommes une école inclusive, explique Jeff Grass. C'est bien que certains enfants aient un endroit pour s'isoler de temps à autre. C'est un endroit paisible pour qu'ils rechargent leur batterie. Ce sera comme un sanctuaire.

Le gymnase sera également agrandi, dans le but d’ajouter des estrades et une scène. Ces ajouts visent à favoriser la participation des parents à la vie parascolaire et la tenue d’événements communautaires à l’intérieur des murs de l’école.

Un espace culturel pour toute la communauté

Autre ajout : la construction d’une salle munie d’un grand foyer destinée aux cérémonies traditionnelles micmaques .

Nous avons demandé aux aînés de la communauté de regarder les plans, explique le directeur, pour être certain que ça représente bien un espace de cérémonie micmaque. C'est un endroit où les enfants peuvent apprendre leur culture, leur histoire et leurs traditions dans un espace qui est esthétiquement adapté à l'apprentissage.

Les lieux pourront être utilisés par la communauté en entier et favoriseront les échanges intergénérationnels.

Le chef de Listuguj, Darcy Gray, explique que les travaux d’agrandissement visent aussi à ce que la population se réapproprie l’école et participe à l’éducation des enfants.

Le but, c’est d’avoir plus de personnes qui rentrent dans l’école et qui partagent leur sagesse avec les enfants. Darcy Gray, chef de Listuguj

On veut plus de projets communautaires, ajoute-t-il, et pas seulement durant les heures de cours, mais la fin de semaine et les soirs.

Coûts et échéancier

Comme les appels d’offres sont ouverts jusqu’à la fin du mois de septembre, le chef Darcy Gray se fait avare de commentaires sur le coût estimé des travaux, mais n’hésite pas à parler d’un projet de « plusieurs millions » qui sera financé en grande partie par le gouvernement fédéral.

Le projet comprend également des travaux de rénovation pour le bâtiment actuel qui approche la moitié de sa durée de vie.

La communauté espère que le chantier sera lancé dès cet automne pour une livraison en janvier 2021.

Les travaux n'auront pas d’incidence sur le calendrier scolaire, mais le gymnase sera hors d’usage durant la période d’agrandissement.