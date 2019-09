Le Bella Desgagnés forcé de modifier son itinéraire en raison de l’ouragan Dorian

Présentement et selon les prévisions météorologiques, la zone à risque se trouve à l’est de Havre-Saint-Pierre incluant une bonne partie de l’île d’Anticosti , peut-on lire dans un communiqué de presse publié par l’entreprise vendredi. Le capitaine prendra donc les mesures nécessaires pour être à l’extérieur de cette zone le plus rapidement possible.

Le trajet en amont sera modifié afin que le navire demeure à l’extérieur de la zone touchée par le phénomène météorologique.

Selon l’entreprise, le N/M Bella Desgagnés quittera Blanc-Sablon dès que possible et se rendra à Harrington Harbour, d’où il poursuivra son trajet vers l’ouest.

Les officiers du navire vont ensuite évaluer la possibilité d’accoster de façon sécuritaire dans les ports suivants. L’entreprise indique qu’il pourrait être difficile, voire impossible, d’accoster dans certains ports.