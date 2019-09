Veille de tempête tropicale aux Îles-de-la-Madeleine

Alors qu'une veille de tempête tropicale est en vigueur aux Îles-de-la-Madeleine, les autorités se préparent à faire face aux dommages que Dorian pourrait faire.

On surveille la situation de très près. Les autorités et différents partenaires sont sur un pied d'alerte. Hydro-Québec a dépêché des équipes supplémentaires aux Îles, même chose du côté de Bell Canada, la Sûreté du Québec surveille la situation avec nous , précise le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre.

Le météorologue chez Environnement Canada, Simon Legault, explique que de 50 mm à 100 mm de pluie sont attendus, bien qu'il soit difficile de prévoir quels secteurs recevront davantage de précipitations.

On peut s'attendre à avoir des vents soutenus à environ 90 km/h, des rafales qui peuvent avoisiner les 120 km/h, donc c'est quand même très, très fort et ça peut durer un certain temps. Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada

Malgré ces prévisions, le maire des Îles se dit soulagé de savoir que l'archipel n'est plus menacé par un ouragan de catégorie 1.

L'appellation ouragan soulève toujours un certain niveau d'inquiétude. Que ce soit maintenant une tempête tropicale, c'est un peu plus dans ce qu'on est habitué de connaître aux Îles, en termes de tempête et de vélocité des vents , souligne M. Lapierre.

Des ouragans aux Îles?

Simon Legault précise que les Îles-de-la-Madeleine n'ont jamais été frappées par un ouragan, puisque ce type de système a besoin d'eau chaude à 26 degrés pour se maintenir, et que toute friction avec le sol contribue à diminuer son intensité.

C'est comme si la Nouvelle-Écosse protégeait un peu le golfe du Saint-Laurent , explique le météorologue.

Toutefois, le passage de Dorian demeure particulier. C'est la première fois qu'il y a une tempête qui passe dans la région qui a déjà été un ouragan de catégorie 5 , souligne M. Legault.

Le maire des Îles rappelle que l'archipel n'en est pas à sa première tempête.

Ce qui est différent depuis novembre 2018, c'est très certainement la préoccupation à l'égard des câbles sous-marins parce qu'un des deux câbles avait été sectionné en novembre et avait plongé les Îles dans une obscurité totale sur le plan des télécommunications , rappelle M. Lapierre.

Il déplore d'ailleurs que les câbles n'aient toujours pas été renforcés ni remplacés, malgré des demandes répétées.