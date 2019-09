Andrée Levesque-Sioui, une artiste wendate fière de sa culture

Au coeur de ses deux professions se trouve le wendat.

Pratiquement oublié pendant 150 ans, le wendat est désormais en cours de revitalisation. Andrée Levesque-Sioui y participe d'ailleurs activement en tant qu'artiste et enseignante. On a pu l'entendre entre autres dans Kiugwé, Ozalik et elle a fait sensation le 30 septembre dernier lors du gala d'ouverture du Diamant.

En 2010, elle intègre le projet Yawenda qui a pour but de sauvegarder et transmettre la culture wendate. Elle apprend alors la langue de ses ancêtres et devient professeure de wendat auprès des adultes et des enfants.

Dans un café près de chez vous est une série de rencontres de la journaliste Anne-Josée Cameron avec des artistes. Pour entendre sa discussion avec Andrée Levesque-Sioui, c'est ici.

« J'ai été formée par la linguiste Megan Lukaniec, et Marcel Godbout, et d'autres personnes, à la connaissance de la structure de la langue wendat qui est une langue complexe, et après ça, à l'apprentissage. Je suis toujours en apprentissage, je suis une enseignante qui apprend », raconte Andrée Levesque-Sioui.

Le chant aide à la prononciation et à la mémorisation. Andrée Levesque-Sioui, au sujet du chant comme outil d'apprentissage

Celle dont le nom wendat est Kwendokye's, qui veut dire « celle dont la voix flotte sur l'eau », utilise le chant pour enseigner la langue à ses élèves de tous les âges, et même pour aider les autres enseignants.

« J'enseigne la langue, mais également les chants. Je compose les chansons sur des airs connus; pour les éducatrices, c'est plus facile », explique l'artiste qui base aussi son enseignement sur la culture de sa nation.

Une carrière en plein essor

Auteure-compositrice-interprète, Andrée Levesque-Sioui cumule les projets. Elle prépare en ce moment un album solo aux accents folk, blues et traditionnels où le français, l'anglais et le wendat seront à l'honneur.

L'album devrait paraître au printemps prochain. D'ici là, elle offrira de nombreux concerts dont un les 20 et 21 septembre à Wendake et Québec, au sein du groupe les Mocassins volants dont elle fait également partie.