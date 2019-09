Céline Dion parmi les personnalités les mieux habillées

La diva québécoise côtoie le designer Marc Jacob, les comédiennes Diane Keaton, Priyanka Chopra Jonas, Zoë Kravitz, le joueur de basket-ball Serge Ibaka, les comédiens Jeremy O. Harris et Rami Malek. Elle est classée parmi les virtuoses que l’on pourrait décrire comme les plus excentriques.

Marc Jacob lors d'un événement à New York le 25 juin 2019 Photo : Getty Images / Jamie McCarthy

Vanity Fair a saisi l’occasion pour poser quelques questions à Céline Dion sur son style.

On lui demande si c’est un héritage. Elle répond qu’elle avait 13 frères et sœurs et qu’elle a porté leurs vêtements. Elle ajoute qu’elle recevait des vêtements en cadeau à Noël fait par sa mère, car sa famille n’avait pas assez d’argent pour en acheter. Mais qu’elle faisait attention à la mode du moment lors de la confection.

Lorsqu’on lui demande si c’est vrai qu’elle a plus de 10 000 paires de chaussures, elle répond qu’elle ne sait pas. « Mais je fais construire une nouvelle maison à Las Vegas et je me suis offert un cadeau, deux espaces d’entreposage pour mes vêtements, mes chaussures, ceintures, etc. Je garde tout. Je vais donc savoir exactement combien j’en ai. ».

Céline Dion ajoute que son obsession du moment est le créateur de mode néerlandais Ronald van der Kemp.

La tournée de Céline Dion se mettra en branle au Québec le 18 septembre prochain. Elle offrira plusieurs spectacles tant à Québec qu’à Montréal.