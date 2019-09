Des infirmières doutent que créer de nouveaux postes règle la pénurie dans les hôpitaux

Karen, qui n’a pas voulu donner son nom réel pour éviter des représailles, a préféré quitter l'hôpital quand elle a perdu son emploi lors de la restructuration du système de santé, plutôt que de faire demande pour un autre emploi ou être transférée à une autre poste.

Éthiquement, j'avais du mal à faire partie du système qui était en train de s’écrouler. Se battre était devenu épuisant , dit l’infirmière qui avait 25 ans d’expérience.

Elle soutient que des dizaines d'autres infirmières sont également dans cette situation. Elles ont quitté leurs postes, et ils n'ont pas été pourvus.

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Brian Pallister, a annoncé lundi qu'il engagerait 200 infirmières d'ici 4 ans, s’il est réélu en septembre.

Il n’a pas précisé s'il s'agit de postes à pourvoir ou de nouveaux postes.

Selon les données de l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW), il y avait 88 postes d’infirmières de plus au mois d'août 2019, comparativement à la même prériode en 2018.

En date du 24 août 2019, 17,7 % des postes d’infirmières sont toujours vacants dans l'Office régional et celui des Soins communs, alors que c’était le cas pour 15,6 % d’entre eux en août 2018.

La méthodologie adoptée pour calculer les postes vacants à l’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg était cependant différente en août 2018 comparativement au mois d'août 2019. Cela peut expliquer l'augmentation, selon le porte-parole de l'Office.

La présidente du Syndicat des infirmières, Darlene Jackson, affirme qu’à la suite des suppressions de postes, la province a perdu des employés de qualité.

Ce sont des personnes qui auraient pu guider les jeunes infirmiers, leur apprendre à être plus confiants et avoir plus d’expérience , souligne-t-elle.

Mme Jackson se demande comment la province peut faire des économies avec ces suppressions de postes, comme davantage d’infirmières seront payées en heures supplémentaires.

Le Parti progressiste-conservateur, au nom du ministre de la Santé, Cameron Friesen, a affirmé dans une déclaration écrite à CBC que les infirmières qui veulent en emploi en auront un.

Les suppressions de postes ne sont pas des licenciements, a-t-il réitéré.

Ce n’est pas parce qu’un poste est vacant que n’importe quelle infirmière peut le pourvoir , rétorque Karen.

Avoir un diplôme d’infirmière et être experte dans un domaine sont deux choses différentes, selon elle.