La Couronne demande que Colton Steinhauer reste en prison pendant 50 ans

Colton Steinhauer purge actuellement une peine à perpétuité pour chaque meurtre. Le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine, Ken Nielsen, doit trancher si ces peines seront purgées consécutivement ou simultanément.

En mai, un jury a déclaré Colton Steinhauer coupable des meurtres au premier degré.

Les deux employés, Karanpal Bhangu et Ricky Cenabre, ont été abattus lors d'un vol à main armée dans la nuit du 18 décembre 2015.

Karanpal Bhangu âgé de 35 et Ricky Cenabre, 41 ans, ont tous deux été abattus dans la nuit du 18 décembre 2015. Photo : CBC

Le procureur de la Couronne, John Watson, a exhorté le juge à prononcer des peines consécutives parce que les vols et les meurtres étaient planifiés et délibérés et que les victimes étaient vulnérables.

Ce n'était rien de moins qu'une exécution gratuite , a déclaré M. Watson.

Le cambriolage était terminé. Les employés n'avaient montré aucune résistance. Pourquoi les avoir tués? , a lancé John Watson.

Si le juge impose des peines consécutives, Colton Steinhauer aura 77 ans avant de pouvoir présenter une demande de libération conditionnelle.

Excuses à la famille