Le supermarché de Saint-Léolin détruit par un incendie

Il s’agit du supermarché CRRL qui a ouvert ses portes en décembre 2017.

Le maire de Saint-Léolin, Guy Cormier, a vu des pompiers et des policiers circuler rapidement devant sa propriété. Il est allé voir ce qui se passait dans le village.

Quand je suis arrivé là, la flamme commençait à sortir déjà par la couverture et ç’a été une perte totale , déplore-t-il.

M. Cormier estime qu’il était arrivé sur les lieux vers 0 h 40. La Gendarmerie royale du Canada, dit-il, avait fait évacuer les maisons voisines par précaution.

J’aimerais remercier les pompiers. Ils ont fait un excellent ouvrage parce qu’il y a des maisons tout près et ils ont pu sauver ces maisons-là , affirme Guy Cormier.

Cinq brigades de pompiers ont combattu les flammes, selon le chef pompier de Paquetville, Denis Paulin.

La Coopérative de Caraquet a fermé ses magasins d'alimentation de Maisonnette et de Saint-Léolin en mai 2016. Les résidents des deux villages ont vu leurs voeux exaucés quand de nouveaux propriétaires ont rouvert les magasins par la suite sous le nom de Marché de Maisonnette et de Supermarché CRRL.

Le supermarché et son poste d’essence étaient de grands atouts pour Saint-Léolin, ajoute le maire Cormier. Nous étions très fiers d’avoir eu M. Losier et Mme Losier pour venir ouvrir. Tant d’efforts qu’ils ont mis dans cet édifice et aujourd’hui, le voir partir en flammes. [...] Tout le monde est vraiment attristé par la perte ., dit-il.

Avec des renseignements de l'émission radiophonique La matinale, d'ICI Acadie