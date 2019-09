L’ouragan se trouvait à environ 185 km au sud-ouest du cap Hatteras (Caroline du Nord), vendredi vers 3 h, et ses vents maximums soutenus atteignaient 157 km/h, indique Environnement Canada.

Selon les plus récentes prévisions, l'ouragan arriverait au sud des Maritimes samedi.

Les vents violents et la pluie torrentielle auront des répercussions majeures pour le sud-est du Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, l'ouest de Terre-Neuve et la Basse-Côte-Nord du Québec , peut-on lire dans le bulletin météo d’Environnement Canada publié vendredi vers 3 h.

Trajectoire prévue de Dorian, selon les prévisions faites par Environnement Canada à 3 h vendredi matin. Photo : Centre canadien de prévision des ouragans

Les vents dans la plupart de ces régions devraient varier de 90 km/h à 110 km/h à compter de samedi matin sur le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et de la soirée sur l'Île-du-Prince-Édouard, les îles de la Madeleine et le sud-ouest de Terre-Neuve. Toutefois, au sud de cette trajectoire, les vents atteindront 120 km/h ou plus, soit la force d’un ouragan, prévoit Environnement Canada.

De tels vents risquent de faire tomber des branches ou des arbres au complet, ce qui peut entraîner des pannes de courant et nuire à la circulation routière, soulignent les météorologues.

Les pluies, quant à elles, pourraient causer des inondations. Les plus importantes pluies, soit de 50 à 100 mm, sont prévues pour la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et les îles de la Madeleine. Plus de 150 mm de pluie sont possibles dans un couloir au nord et à l'ouest de la trajectoire de Dorian.

De grosses vagues s’abattront sur la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse samedi et elles atteindront près de 10 mètres sur la côte est dans la nuit de samedi à dimanche. Elles toucheront probablement le sud de Terre-Neuve d'ici dimanche matin, ajoute Environnement Canada.