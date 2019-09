Baseball senior: victoire d'Edmundston dans le calme et un peu de controverse

On ne rapporte qu'une seule plainte envers un partisan local un peu trop bruyant. Selon nos observations, l'individu regardait le match derrière la clôture bordant le Stade Turgeon, loin des agents de sécurité. Il a modéré ses ardeurs en voyant des policiers s'approcher de lui.

En tout, 448 spectateurs ont assisté au duel. Comme prévu, un 4e arbitre officiait sur le losange tandis que la sécurité était renforcée.

Il y a eu beaucoup d'action en dehors du terrain dans les derniers jours, a reconnu le joueur d'Edmundston Sylvain Guignard.

J'ai essayé de ne pas me laisser déranger par ça, a déclaré l'Acadien originaire d'Allardville. C'est plate un peu, mais ç'a bien été ce soir.

Le gérant du Frontière FM, Benoît Dufresne, a eu à gérer le contrecoup des propos racistes et injurieux de samedi dernier.

Ce ne fut pas le match le plus spectaculaire : les lanceurs Serge Rioux, de Trois-Pistoles, et Elixander Fernandez (8 retraits au bâton) pour Edmundston ont dominé les frappeurs.

Edmundston s'est faite menaçante dès la première manche en postant trois coureurs sur les sentiers. Mais la défense de Trois-Pistoles a mis fin à la menace avec un double-jeu.

Les visiteurs ont pris l'avance 1 à 0. Une décision d'obstruction plus tôt dans la 2e manche leur a donné un coup de pouce : Edmundston a protesté, mais en vain.

L'attaque locale s'est ensuite tue : elle a réussi seulement 4 coups sûrs en 6 manches. Benoît Dufresne a rappellé ses troupes à l'ordre avant la manche ultime.

On n'était peut-être pas inquiets, mais on a le club pour revenir dans n'importe quelle situation. On a une bonne attaque. Des fois, ça ne prend pas grand chose. Là, ç'a pris un bonbon, comme on peut dire, puis les autres ont fait le travail.

Benoît Dufresne