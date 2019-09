Des dizaines de raccords-pompiers volés à Vancouver

Des connexions en eau indispensables pour les pompiers en cas d’incendie ont été arrachées d’immeubles du centre-ville et dans le Downtown Eastside à Vancouver.

Les vols sont même devenus plus fréquents au cours des six derniers mois, période durant laquelle 60 raccords-pompier ont été volés. L’ampleur de la situation pousse ainsi la police et les pompiers à ouvrir une enquête, car la sécurité publique est mise en péril, disent-ils.

Ces connexions installées sur les façades des immeubles, aussi appelées « raccords-pompier », servent à alimenter en eau les lances à incendie qui sont utilisées sur les étages supérieurs lors d'un feu.

La police croit que les voleurs utilisent des meuleuses ou des coupe-boulons pour scier ou tordre et ensuite dévisser les raccords. Selon les autorités, les malfaiteurs revendent les pièces composées de laiton ou d’aluminium au coût moyen de 15 $.

Il n'y a aucun suspect pour l’instant. La police espère obtenir des informations du public pour mettre un terme à ces vols.

Selon le service d'incendie de la Ville, les propriétaires des immeubles victimes des vols doivent payer en moyenne 250 $ pour remplacer un raccord-pompier.

Les coûts d’installation s’ajoutent à la facture finale.

Des raccords-pompier volés et endommagés Photo : Radio-Canada

Un danger pour la sécurité publique

Ces vols à répétition peuvent mettre des vies en péril, affirment les autorités.

Sans raccords-pompier, les pompiers doivent utiliser d’autres techniques plus coûteuses en temps pour acheminer l'eau vers les étages supérieurs d'un immeuble. Le Service d'incendie de Vancouver donne en exemple l’installation d’un tuyau dans la cage d'escalier ou de l'ascenseur, qui nécessite plus de temps.

Ça nous prend tellement de temps installer ce matériel, c’est pourquoi ces systèmes de raccord intégrés nous permettent de travailler rapidement et efficacement. Matthew Trudeau, Service d'incendie de Vancouver

Avec les informations de Benoît Ferradini