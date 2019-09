L'Hôpital pour enfants Jim-Pattison à Saskatoon ouvert le 29 septembre

Un établissement flambant neuf et moderne

Une salle de soins intensifs dotée d’équipements à la fine pointe de la technologie Photo : Radio-Canada

Annoncé par le gouvernement de Lorne Calvert en 2007, l'hôpital pour enfants était attendu depuis de nombreuses années. L'établissement inauguré jeudi comprend 176 lits et des équipements modernes. Au total, plus de 2400 employés y travailleront.

Toujours des interrogations sur les services en français

La construction de l’hôpital a coûté près de 286 millions de dollars. Elle a majoritairement été financée par la province. Photo : Radio-Canada

Pour le moment, l'Autorité de santé de la Saskatchewan n'a pas indiqué si des services en français seront proposés et le cas échéant, dans quelle mesure. À ce sujet, la fondation de l'établissement affirme, pour sa part, qu'il serait possible d'en mettre en place.

Une zone pour se distraire et s'amuser

Un espace de 260 mètres carrés a été alloué à l'organisme Teammates For Kids. Photo : Radio-Canada

L’hôpital comprend une « Zone de vie ». Elle est gérée par l’organisme Teammates For Kids et se compose de jeux thérapeutiques. En plus, deux salles de détente ont été installées : l'une est réservée pour les tout-petits, l’autre pour les adolescents.

Une clinique externe, une urgence et bien d'autres

Les services de la clinique externe sont regroupés en quatre zones représentées par quatre animaux différents : l’orignal, le chien de prairie, la grenouille et le renard. Photo : Radio-Canada

La clinique externe offrira des services de pédiatrie générale, de cardiologie, de cancérologie, d'orthophonie et de psychiatrie.

L’urgence pédiatrique, elle, dispose de 10 chambres individuelles, dont 2 pour les patients souffrant de troubles mentaux. L’hôpital possède également le premier laboratoire jeunesse du sommeil en Saskatchewan.

Une inauguration en bonne et due forme

Plusieurs dignitaires ont pris part à l’inauguration qui était organisée jeudi, dont (en veston de la gauche vers la droite) le ministre de la Santé, Jim Reiter, le milliardaire Jim Pattison et le premier ministre Scot Moe. Photo : Radio-Canada

Lors de l'inauguration, jeudi, le premier ministre provincial Scott Moe a mis en avant la contribution du milliardaire Jim Pattison dans ce projet de longue haleine. Ce dernier a donné 50 millions de dollars pour que cet hôpital voie le jour.

Avec les informations de Gabrielle Proulx