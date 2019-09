Un ex-chauffeur de taxi d’Halifax acquitté une deuxième fois d’agression sexuelle

Il était accusé d’avoir agressé sexuellement une passagère dans le taxi qu’il conduisait à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 23 mai 2015. La police avait trouvé une femme presque nue et inconsciente sur la banquette arrière du véhicule.

Il avait été acquitté une première fois en mai 2017. La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a toutefois invalidé en janvier suivant la décision du juge Gregory Lenehan, qui avait déclaré qu'une personne en état d'ébriété pouvait donner son consentement à avoir des relations sexuelles, et ordonné un nouveau procès.

La juge Ann Marie Simmons, qui présidait le second procès, a pris quatre heures pour lire sa décision, mercredi, en cour provinciale à Halifax. Selon elle, il était évident que la femme n'avait pas pu consentir à une relation sexuelle alors qu'elle était inconsciente, mais a affirmé que la preuve présentée par la Couronne s'appuyait lourdement sur des éléments circonstanciels, et qu'il y avait d'autres théories plausibles pouvant expliquer ce qui a pu se passer cette nuit-là.

L’ADN de la passagère a été trouvée sur les lèvres de l’accusé. Selon la juge, cela ne prouve pas qu’une agression sexuelle a été commise.

Qualifiant Bassam Al-Rawi de témoin crédible ayant livré à la cour des explications très détaillées , la magistrate a estimé que la Couronne n’était pas parvenue à prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait déshabillé la plaignante, et a jugé qu’il était plausible que le chauffeur ait eu son jean déboutonné et son siège incliné pour être plus confortable après avoir conduit pendant plusieurs heures ce jour-là.

Une autre accusation d’agression sexuelle

Cet acquittement n’est toutefois pas la fin des démêlés judiciaires de Bassam Al-Rawi. Il est accusé d’une agression sexuelle présumée qui aurait été commise à l’endroit d’une passagère en décembre 2012. Un procès devant un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse doit débuter le 20 février prochain.

Bassam Al-Rawi n’a pas conduit un taxi à Halifax depuis la suspension de son permis lors du dépôt d’accusation contre lui en mai 2015. Il a par la suite laissé le permis arriver à échéance sans demander son renouvellement.

Il a depuis quitté le Canada, s’est marié et réside en Allemagne. Son épouse était à ses côtés lors de l’annonce du verdict, mercredi à Halifax.

Avec des renseignements de Jean-Albert Maire