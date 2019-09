Dix ans de travaux dans les tunnels Viger et Ville-Marie

Les automobilistes devront composer avec un important chantier l’an prochain au cœur de la métropole. Le Ministère des Transports du Québec (MTQ) entreprendra des travaux majeurs dans les tunnels Ville-Marie et Viger, qui s’étendront sur une dizaine d’années.

Les travaux, dont le coup d’envoi sera donné en 2020, consistent à rénover la presque totalité des tunnels Viger et Ville-Marie, les nombreux ponts d'étagements qui enjambent l’autoroute, les bretelles d'accès et l'ensemble des équipements.

Le MTQ promet de limiter l'impact des travaux sur la circulation en gardant au moins deux voies ouvertes dans chaque direction les jours de semaine.

Plus de 118 000 véhicules y circulent chaque jour.

Québec promet de limiter l'impact des travaux sur la circulation. Photo : Radio-Canada

Lorsqu'il y aura des travaux réalisés sur les voies d'accès, ce sera fait de nuit et de fin de semaine. Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole

La configuration des tunnels de l’autoroute Ville-Marie est complexe. Elle présente un réseau de tubes superposés les uns sur les autres.

L'enveloppe de béton est en bon état, mais tout le reste doit être refait : la chaussée, les murs et l'éclairage.

Des tubes superposés les uns sur les autres composent une partie de l’autoroute Ville-Marie est. Photo : Radio-Canada

Il s’agit d’infrastructures d'une quarantaine d'années qui méritent une mise à niveau pour leur donner un autre 40 ans de vie , explique Mme Rouleau.

Mais ces travaux, qui dureront une dizaine d’années, signifient aussi de nombreuses entraves routières, à commencer par la fermeture dès l'an prochain de la sortie de la Montagne en direction est et le retranchement de voies en surface, puisqu'on doit refaire des ponts d'étagements qui enjambent l'autoroute.

La partie non visible des travaux

Dans le tunnel Ville-Marie, il faut drainer et pomper plus d'eau que dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte La Fontaine, qui est pourtant sous le fleuve. Photo : Radio-Canada

Les travaux visibles de l’extérieur ne représentent qu'une partie du chantier.

L'autoroute Ville-Marie a été construite dans le lit d'une ancienne rivière et la gestion de l'eau constitue un enjeu majeur.

On vide plus d'une piscine olympique par jour d'infiltration d'eau. Pierre Blanc, gérant de projets majeurs au MTQ

Dans le tunnel Ville-Marie, il faut drainer et pomper plus d'eau que dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte La Fontaine qui est pourtant sous le fleuve. Les puissantes pompes sont donc à remplacer et il faut refaire l'ensemble des joints d'étanchéité.

Le MTQ prévoit également changer le gigantesque système de ventilation, les circuits électriques et l'ensemble des équipements.

C'est le genre de travaux que les automobilistes ne verront pas, même si c'est complexe, car ça doit continuer de fonctionner , explique M. Blanc.

Le centre intégré de gestion de la circulation. Photo : Radio-Canada

Les corridors d'évacuation des piétons seront aussi réaménagés pour mieux faire face aux urgences.

On estime à 10 ans la durée totale des travaux, mais on n’en connaît toujours pas la facture.

D'après le reportage de Vincent Maisonneuve