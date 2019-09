Courir l’équivalent de quatre marathons en deux jours

Fiona McKenna, une coureuse de fond francophone de la région de Thunder Bay, est une des quatre personnes du Nord-Ouest de l’Ontario qui participent vendredi et samedi à une course de 103,3 miles (environ 166 km) dans des sentiers du nord du Minnesota, près du lac Supérieur.

L’événement, nommé Superior Fall Trail Races, comprend aussi un marathon (42,2 km) et une course de 52,1 miles (83,8 km), sur un trajet comportant plusieurs montées et descentes à travers les monts Sawtooth.

La plus longue des courses commence dans le parc Gooseberry Falls, à mi-chemin entre Thunder Bay et Minneapolis, explique Mme McKenna. On arrive à Lutsen, au [centre de villégiature] Caribou Highlands .

Courir durant la nuit

Elle croit pouvoir parcourir les 166 km en une trentaine d’heures. Elle devra courir pendant la nuit, une première pour elle.

Pour surmonter le passage au cours de la nuit, elle affirme qu’elle se concentrera sur son objectif, en n’oubliant pas, avant tout, d’avoir du plaisir.

Des postes de ravitaillement sont répartis le long du parcours, où les coureurs peuvent manger, boire ou récupérer de l’équipement, par exemple leur lampe frontale pour la nuit.

Lorsqu’on lui demande ce qui la motive pour relever un tel défi, alors qu’elle est dans la cinquantaine, elle affirme avec humour que c’est mieux qu’une journée au travail.

Elle confie surtout qu'elle souhaite y participer pour bouger le plus possible tant et aussi longtemps qu’elle demeurera en bonne santé.

Mme McKenna souligne aussi la beauté des paysages près du lac Supérieur, qui valent la peine d’être vus.

On monte les collines, les roches très hautes, qui permettent de temps à temps de voir ce lac, puis on retourne dans la forêt. Fiona McKenna

Elle ajoute qu’elle croise aussi de nombreuses rivières et que les sentiers parcourus pendant la course renferment des endroits magnifiques.

L’athlète indique par ailleurs qu’elle n’a pas préparé de liste de lecture musicale pour la course.

Je ne m’entraîne pas avec de la musique. J’ai mes idées à moi, j’écoute ma respiration, je prends soin de mes pensées. Je prie, je pense à ma famille et à mes amis qui m’aident. Fiona McKenna

Une longue préparation

Fiona McKenna a commencé à s’entraîner pour ce défi assez sérieux dès janvier.

En mars, elle a trouvé un nouveau programme d’entraînement qui l’a aidé à se préparer.

Fiona McKenna, à l'avant-plan, lors d'un entraînement en vue de la course de 166 km du 6 et 7 septembre. Photo : Courtoisie

Elle indique qu’avant de se mettre à la course à pied, elle était habituée à s’entraîner pour la pratique du ski de fond.

Mme McKenna a augmenté graduellement la distance. Elle a participé au marathon de Superior Fall Races en 2017 et à la course de 52 miles (environ 83,6 km) l’an dernier.

J’ai beaucoup de gratitude de pouvoir vivre [cette expérience] et d’être en forme. Fiona McKenna

Elle souhaite avant tout du succès à tous les participants et les bénévoles.

La course de 166 km commence vendredi à 8 h, heure avancée du Centre, et se termine au plus tard vers 22 h samedi soir.

D'après une entrevue de Frédéric Projean