Un bidonville aménagé dans le nord de l’Alberta

Depuis le printemps, environ 70 personnes ont dû trouver refuge sous le toit d’une tente en raison du manque de lits à l’organisme Rotary House et la fermeture de leur centre d’activités de jour, le Centre Saint-Lawrence (CSL).

D’après le fondateur du CSLCentre Saint-Lawrence , Jared Gossen, le refuge [du Rotary House] accueillait plus de 90 personnes certaines nuits, dans un espace conçu pour 37 personnes seulement. Par contre, dès le mois d’avril, le refuge a dû retourner à sa capacité originale.

Au départ, chacun piquait sa tente où bon il lui semblait dans la ville albertaine. Par contre, depuis quelques jours, les autorités municipales offrent à tous de se retrouver sur le terrain de la Rotary House, où le CSL Centre Saint-Lawrence a pu être rouvert temporairement.

Un accommodement salué par Cameron Murray, un cinquantenaire vivant dans un attroupement de tentes en bordure de l’hôtel de ville. Les gens peuvent laisser leurs tentes pendant la journée et la nuit. C’est un peu plus sécuritaire pour tout le monde commente-t-il.

Sur ce site clôturé, la Ville de Grande Prairie fournit des services de sécurité 24 heures sur 24 et des toilettes. Des agences de soutien au logement voient également toutes les personnes s’y installant. Grâce à cela, au moins quatre personnes ont pu se trouver du logement, d’après le maire Bill Given.

Nous avons peu de contrôle sur ces situations [de logement et d’itinérance]. Et il est de notre devoir de ramasser les pièces et d’essayer de gérer du mieux que nous pouvons.

Bill Given, maire de Grande Prairie