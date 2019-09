Des professeurs de l’UQAC dénoncent la censure de la direction

Quelques messages ont été envoyés par un comité de mobilisation anonyme. Ceux-ci critiquaient des agissements de la direction. La rectrice avait alors répliqué que les opinions contraires et les débats étaient les bienvenus dans un établissement comme l’UQAC, mais que le tout devait se faire à visage découvert.

Elle avait fait un appel au dévoilement des gens qui sont derrière ces courriels anonymes et il n’y a personne qui a levé la main pour dire : "Oui, c’est nous et, oui, on est prêts à débattre des récriminations avec vous à visage découvert" , mentionne la responsable des communications de l’Université, Marie-Karlynn Laflamme.

Devant l’absence de réponse, la direction a décidé de bloquer les messages provenant du comité de mobilisation afin qu’ils ne se rendent pas dans les boîtes courriel du personnel.

On s’étonne comme professeurs, commente le président du syndicat, Gilles Imbeau. Pourquoi on fait des contrôles d’information de cette nature-là à l’Université? On devrait laisser les profs juger si c’est à propos ou non de lire ces commentaires-là. Je ne vois pas pourquoi on nous fait des filtres par rapport à ça.

Nous, on veut des débats sains, équitables, avec une grande rigueur intellectuelle et la pierre angulaire d’un débat de ce type-là, c’est évidemment que les gens qui sont à la source de ça soient connus , réplique Marie-Karlynn Laflamme.

À lire aussi : Trop d’étudiants dans certaines classes à l’UQAC, dénoncent des professeurs

Climat tendu

Les professeurs se sont réunis mercredi en assemblée générale et ils ont unanimement dénoncé une gestion qu'ils considèrent comme trop autoritaire.

Au printemps dernier, l’UQAC aurait notamment demandé aux différents départements de justifier la pertinence des activités prévues à l’intérieur des cours.

Ça a causé beaucoup d’incompréhension au départ parce qu’on ne comprenait pas pourquoi on faisait ça. D’autant plus que, quand on parle à l’administration, on nous dit que financièrement, ça va bien. On se demande c’est quoi le problème , indique le président du syndicat.

Gilles Imbeau soutient que le climat de travail se détériore depuis l’arrivée de l’administration actuelle. Il parle d’un « malaise généralisé » parmi les membres du syndicat.

Leur convention collective vient à échéance le 31 décembre prochain. Des rondes de négociation sont prévues cet automne.