Le TIFF donne son coup d'envoi avec un documentaire sur le groupe canadien The Band

Ce sont les origines puis la chute d’un grand groupe de musique que l’on raconte dans Once Were Brothers : Robbie Robertson and The Band, qui ouvre le 44e Festival international du Film de Toronto.

C’est la première fois qu’un documentaire canadien ouvre le TIFF, un honneur qui laisse encore incrédule le réalisateur du film, le Torontois Daniel Roher.

Je voudrais dire que c’est un rêve devenu réalité, mais je n’ai même jamais rêvé qu’une telle chose serait possible! Daniel Roher, réalisateur du documentaire Once Were Brothers : Robbie Robertson and The Band

The Band était formé de quatre Ontariens et d’un Américain, qui se sont rencontrés en étant les musiciens derrière la vedette rockabilly Ronnie Hawkins. Puis, ils iront en tournée avec Bob Dylan, ajoutant à son folk une touche rock-and-roll. Ils enregistreront ensuite avec lui ses Basement Tapes. Éventuellement, ils décideront de faire leur propre musique, et de devenir The Band, un des groupes fondateurs du style Americana. L’aventure durera une décennie, avant que le quintette se sépare.

Robbie Robertson (à la guitare) avec des membres du groupe The Band lors d'une répétition dans une maison de Woodstock, dans l'État de New York. Photo : http://elliottlandy.com / Elliott Landy

Derrière l’écriture de la majorité des chansons de The Band se trouve un Torontois avec des racines dans la communauté des Six Nations: le guitariste Robbie Robertson, lequel a poursuivi une longue carrière musicale après la fin du groupe, entre autres en composant de la musique de film.

En 2016, Robertson publie des mémoires, un ouvrage appelé Testimony. Quand le livre lui tombe entre les mains, Daniel Roher le dévore, ébloui par le talent de raconteur du musicien.



Je me suis dit que ça avait l’étoffe d’un film extraordinaire. Alors tout de suite, je suis allé cogner aux portes des gens impliqués, je leur ai dit “je dois faire ce film”. Et heureusement, ils ont été réceptifs, ils ont bien saisi ma grande passion pour le sujet .

Parmi ces alliés pour produire Once Were Brothers, il y a un trio de producteurs exécutifs de renom, incluant les cinéastes Martin Scorsese et Ron Howard. Scorsese avait d’ailleurs lui-même filmé en 1976 The Last Waltz, le concert d’adieu de The Band. Il fait aussi partie des nombreux artistes à offrir un témoignage admiratif envers le groupe, aux côtés entre autres de noms comme Bruce Springsteen et Eric Clapton.

De gauche à droite : Richard Manuel, Robbie Robertson, Levon Helm, Garth Hudson et Rick Danko jouent dans le sous-sol de la « maison rose » Photo : Redferns / Elliott Landy

Le documentaire part de l’enfance de Robertson à Toronto, pour nous amener jusqu’au jour où The Band a cessé d’être uni et s’est séparé. Robbie Robertson lui-même est généreux dans son témoignage, nous racontant avec candeur les hauts et les bas du groupe.

Si le film est particulièrement riche musicalement, il peut surtout s'enorgueillir d’une large sélection d’archives filmiques et photographiques de l’époque, nous permettant d’être témoins pas-à-pas des événements marquants pour le groupe, tout autant que de leur quotidien dans la maison rose de Woodstock où sera enregistré leur premier album, Music from Big Pink... Un album que l’on s'empresse de retrouver au sortir de la projection.

