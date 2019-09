Du poulet frit à saveur homophobe?

Du poulet frit bien juteux, qui a vraiment l'apparence... du poulet. C'est ce qu'indique la publicité de Chick-Fil-A pour mousser l'ouverture de sa première adresse torontoise. La chaîne de restauration rapide possède plus 2400 points de vente aux États-Unis et elle essaie maintenant de percer le marché canadien.

Jusqu'ici, ce n'est pas le menu mettant en vedette les saveurs du sud des États-Unis qui a retenu l'attention, mais plutôt les positions controversées défendues par la haute direction de l'entreprise. Depuis 2012, le PDG de Chick-Fil-A a fait plusieurs fois les manchettes en raison de ses croyances religieuses conservatrices. L'entreprise a aussi offert de généreux dons à des organismes jugés anti-LGBTQ, ce qui a suscité des critiques.

À Toronto, des militants de la communauté LBGTQ appellent au boycottage; ils accusent Chick-Fil-A de faire la promotion de l'homophobie.

La chaîne Chick-fil-A a vu le jour à Atlanta, en 1967. L'entreprise vend aujourd'hui son poulet frit dans 47 états des États-Unis. Photo : Chick-fil-A

Le problème n'est pas le poulet frit. C'est beaucoup plus que ça. L'entreprise contribue au climat global très permissif qui encourage la transmission de valeurs haineuses , explique Jaymie Sampa, qui travaille pour l'organisme torontois 519, une institution qui a pignon sur rue dans le quartier gai et qui défend les intérêts de la communauté LBGTQ.

Une manifestation est d'ailleurs prévue vendredi à l'occasion de l'ouverture du restaurant de la rue Yonge, au centre-ville. L'objectif est de sensibiliser les consommateurs aux valeurs promues par Chick-Fil-A.

Nous encourageons les Torontois à dépenser leur argent dans des commerces qui respectent leurs valeurs , lance Jaymie Sampa.

Un boycottage qui pourrait faire mal

Depuis l'annonce de l'arrivée de Chick-Fil-A dans la métropole canadienne, plusieurs personnes ont invité les Torontois à boycotter l'entreprise. La conseillère municipale Kristyn Wong-Tam, qui représente le quartier où s'est installé le restaurant, a notamment encouragé ses concitoyens à manger leur poulet fri chez un compétiteur.

Voulez-vous un peu d'homophobie en accompagnement avec votre sandwich au poulet? Le quartier regorge de restaurants indépendants dont les propriétaires sont des alliés de la communauté LGBTQ , a-t-elle écrit sur Twitter.

Selon le professeur en distribution et politique alimentaires à l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, une campagne de boycottage bien orchestrée pourrait être lourde de conséquences pour la franchise torontoise. Dans le service alimentaire, il y a tellement de choix, tellement d'options, de boycotter un restaurant ce n'est pas tellement un effort. Il n'y a pas de compromis à faire. C'est pour ça que c'est dangereux. Si on donne une raison à quelqu'un de ne pas aller chez vous, ben ils n'iront pas.

Sylvain Charlebois, un professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l'Université Dalhousie. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

M. Charlebois se rappelle notamment deux campagnes au Canada qui avait connu du succès. Le boycottage des restaurants Earl's dans l'ouest du pays, qui avaient décidé de bouder le bœuf canadien, et celle entourant le ketchup Heinz au Canada.

J'ai l'impression que la controverse est plus connue que la bannière elle-même. Ce n'est pas un très bon départ. Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politique alimentaires

Chick-Fil-A se défend

Dans une déclaration écrite, Chick-Fil-A précise que tous les Torontois seront les bienvenus dans le nouvel établissement. On ajoute que l'entreprise a toujours défendu la liberté d'expression et que ses restaurants vont demeurer un environnement accueillant et respectueux pour tous les clients et les employés.

Nous demandons aux Torontois de nous donner une chance. Communiqué de Chick-Fil-A

Chick-Fil-A indique aussi que les membres de la direction n'ont pas d'intentions politiques, que ses employés ont des croyances et des origines diversifiées.

Si tout se passe bien avec cette première franchise, Chick-Fil-A envisage d'ouvrir 15 restaurants dans la grande région de Toronto d'ici les cinq prochaines années.