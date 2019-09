Toujours pas de trottoir en face de l'École des Rapides-Deschênes

La configuration actuelle du chemin Vanier entre les rues de Carteret et du Calvados, à Gatineau, pose un problème à la sécurité des résidents du quartier, selon un citoyen du secteur Aylmer.

Il n'y a pas de trottoir qui longe le tronçon concerné, récemment réaménagé et réasphalté, qui se situe juste en face de l'École des Rapides-Deschênes.

On a des jeunes qui arrivent d'un peu partout et là, ils vont avoir à marcher le long du chemin Vanier face à l'école pour se rendre à la traverse piétonnière qui est au coin de la rue Carteret , déplore Martin Maisonneuve. Il estime que cette situation pourrait également être problématique pour les utilisateurs de la Société de transport de l'Outaouais (STO).

En été, on attend dans le gazon, mais printemps/automne/hiver, quand il y a de la neige, que c'est boueux ou pluvieux, les gens n'auront pas de place, ils vont devoir attendre dans la rue. Martin Maisonneuve, un résident du secteur Aylmer

En plus des travailleurs, l'arrêt d'autobus est utilisé par des adolescents qui fréquentent l'École secondaire Grande-Rivière, celle du quartier, mais aussi ceux qui étudient dans des établissements privés comme le Collège Saint-Alexandre, le Collège Saint-Joseph et le Collège Nouvelles-Frontières.

Pendant l'hiver, c'est certain qu'il va y avoir un banc de neige. La STO va déneiger autour de l'arrêt, mais pour y accéder, il va falloir marcher sur la rue, alors oui c'est problématique , reconnaît M. Duggan.

Le chemin Vanier est très achalandé à cet endroit, puisqu'il sert d'artère pour relier le boulevard de Lucerne au chemin d'Aylmer et qu'il mène jusqu'au boulevard des Allumettières.

L'ajout d'un trottoir pourrait permettre d'assurer la sécurité de tous, selon M. Maisonneuve. Il est convaincu qu'un accident est inévitable si la situation demeure inchangée.

Pas de solution avant novembre

Les résidents qui souhaitent l'implantation d'une voie piétonnière en face de l'École des Rapides-Deschênes devront prendre leur mal en patience, puisque les travaux de réfection qui se déroulent à proximité sont prioritaires, selon le conseiller du district de Deschênes, Mike Duggan.

La Municipalité travaille actuellement à remplacer les réseaux d’égout et d’aqueduc et à reconstruire les fondations de la chaussée entre le chemin d’Aylmer et le boulevard de Lucerne.

L'école primaire des Rapides-Deschênes est l'une des écoles avec le plus grand nombre d'élèves au Québec. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

On a l'étude budgétaire en novembre et c'est un des dossiers que je vais amener [pour] demander un budget du conseil pour réaliser un morceau de trottoir sécurisé ici , explique le conseiller municipal.

D'ici là, M. Duggan incite la population à faire preuve de prudence et à respecter les limites de vitesse dans le secteur.

Avec les informations de Jean-François Poudrier