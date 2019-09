Visite nord-côtière pour la ministre Isabelle Charest

La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, était en visite sur la Côte-Nord mercredi et jeudi pour prendre le pouls de la réalité régionale en matière de sports et loisirs.

Mme Charest a visité quelques infrastructures sportives à Sept-Îles avant de rencontrer une vingtaine d’acteurs du milieu sportif et récréatif régional mercredi soir.

Elle a répété l’exercice à Baie-Comeau en matinée et en début d'après-midi jeudi.

Mme Charest dit avoir pu se dresser un portrait global des enjeux nord-côtiers liés aux sports et loisirs, entre autres l’enjeu des distances, de la rétention des entraîneurs qualifiés et la désuétude de certaines infrastructures sportives.

Ce qu’on entend aussi par contre, c’est qu’il y a déjà une belle concertation, un partage d’infrastructures. Par exemple, entre le cégep [de Baie-Comeau] et l’école secondaire [Serge-Bouchard], les infrastructures sont partagées. Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation

Une démarche proactive

Ce passage sur la Côte-Nord fait partie d’une grande tournée provinciale que la ministre Charest a entamée dans les dernières semaines.

La tournée vise par ailleurs à préparer les régions en vue d’un programme de subvention conjoint entre Ottawa et Québec pour la mise aux normes et la construction d’infrastructures sportives et récréatives. Ce programme, possédant un portefeuille de 294 millions de dollars, devrait être annoncé à la mi-novembre.

La ministre a profité de son passage pour inciter les élus à mettre en branle tout de suite des projets potentiellement éligibles au programme, puisque les municipalités qui voudront en soumettre n’auront que 90 jours pour le faire.

[On veut] qu’il y ait déjà une approche de concertation, de déterminer comment on peut avoir une offre qui va répondre aux besoins de la population , affirme la ministre.

Le directeur général de Loisir et sport Côte-Nord, Pierre Lebreux, se réjouit non seulement de l’annonce à venir, mais aussi de l’approche proactive de la ministre Charest dans les dossiers de sports et loisirs.

On sent vraiment une volonté de la ministre de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. On n’est pas en compétition les uns contre les autres: on est en complémentarité. Pierre Lebreux, directeur général de Loisir et sport Côte-Nord

Monsieur Lebreux ajoute que c’est un signe intéressant qu’elle [la ministre] fasse une tournée des régions et qu’elle commence avec des régions atypiques comme la nôtre. C’est un signe qu’elle nous respecte beaucoup.

La ministre Charest s’est arrêtée en Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay Lac-Saint-Jean la semaine dernière. Sa tournée se poursuivra en Gaspésie vendredi.