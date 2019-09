Voter pour la première fois quand on est un nouveau Canadien

Benjamin Van Tichelen est originaire de Belgique. Installé au Canada depuis cinq ans, il est devenu citoyen canadien cette année.

Enseignant au Collège Louis-Riel, ce nouveau citoyen canadien s’apprête à voter pour la première fois dans sa terre d'accueil.

Personnellement, j’ai attaché plus d’importance au processus d’élection cette année que je ne l’ai fait comme citoyen belge , explique-t-il.

J’ai connu un premier processus électoral au Canada auquel je n’ai pas pu prendre part. Cette année, j’ai la chance de participer au processus et de pouvoir dire :"J’en suis, mon vote, ma voix peut faire une différence."

Il reconnaît qu’il existe des différences entre son pays natal et son pays d’adoption dans la manière dont les formations politiques font campagne et s’étonne notamment des attaques électorales que se livrent les partis à grand renfort de messages publicitaires.

Je n’ai jamais vu ça. En Belgique, les gens s’attaquent lors de débats politiques , note l’enseignant.

Pour ce qui est du vote, Benjamin Van Tichelen explique qu’il se prononcera davantage en fonction du parti que du candidat.

Son cas n’est pas forcément représentatif de tous les nouveaux Canadiens appelés aux urnes.

Désintérêt pour le vote

Paul Kambaja, originaire de la République du Congo, est membre du conseil d’administration du Conseil multiculturel de Winnipeg. En tant que résident permanent, il n’a pas le droit de voter, mais il observe que dans la communauté des nouveaux Canadiens, peu exercent ce droit.

Beaucoup de gens que je connais et qui ont le droit de vote ne votent pas. La plupart d’entre nous n’ont jamais voté et, quand on arrive au Canada, on passe entre trois et cinq ans sans avoir été encouragés à voter et on devient de plus en plus désintéressé , estime-t-il.

Selon lui, cela est en partie dû à l'absence de relation entre cette communauté et les candidats.

Je crois que les politiciens voient plus l’intérêt des gens qui peuvent voter et viennent moins nous voir. Je les encourage à travailler davantage avec les communautés minoritaires et immigrantes pour les encourager à voter , dit Paul Kambaja.

Il y a un an, à l’occasion des élections municipales, le Partenariat en immigration de Winnipeg avait mis en place une campagne de sensibilisation auprès des nouveaux Canadiens pour qu’ils aillent voter.

Un an plus tard, l’organisme reconnaît qu’il reste difficile d’attirer les nouveaux Canadiens vers les bureaux de vote et estime que les candidats ne courtisent pas suffisamment ce public.

Paul Kambaja souligne cependant que la responsabilité de s’engager et de participer au processus électoral revient également aux leaders des communautés.

« Laisser la politique aux politiciens »

Si on ne vote pas, nos problèmes ne seront pas pris en considération. Nous devons participer , martèle Paul Kambaja.

Mes amis me disent souvent : "Je suis au Canada, je suis au paradis, j’ai tout ce que je veux, je laisse la politique aux politiciens!", et c’est une erreur.

Lui qui ne vote pas encourage ses enfants qui sont en âge de voter à se prononcer.

Vous, vous êtes Canadiens et c’est vous qui nous représentez, nous, les immigrants, car nous avons un accent, nous parlons parfois mal français et anglais et nous n’avons pas les meilleurs emplois , explique-t-il à ses enfants.

Mais vous, vous devez vous battre, car ça, c’est votre pays, vous, vous êtes nés ici, vous n’avez pas d’excuse. Et une façon d’être Canadien, c’est de respecter vos devoirs civiques et de voter.

Écoutez ici l’entrevue de Paul Kambaja, du Conseil multiculturel de Winnipeg, et de Nicole Jawitt, membre du Partenariat en immigration de Winnipeg au 6 à 9.